Burkina Faso: Soutien aux personnes malades - La CAMEG mobilise son personnel pour un don de sang

La Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG) a organisé, le lundi 20 octobre 2025, une opération de collecte de sang à Ouagadougou.

Dans l'esprit des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), la Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG) a transformé son devoir de service public en un geste de solidarité. Elle a initié une opération de don de sang, lundi 20 octobre 2025, à son siège. Placée sous la présidence du ministre de la Santé Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, la CAMEG prévoit mobiliser une centaine de poches de sang.

Le personnel de la CAMEG, accompagné de partenaires tels que le Centre national de transfusion sanguine (CNTS), SOS Sang, la mutuelle de la CAMEG (MUCAMEG), a répondu présent à l'appel du civisme pour renforcer les stocks nationaux de sang, dans un contexte de forte demande liée à la recrudescence du paludisme. « A travers cette opération, nous témoignons de notre civisme et de notre solidarité.

Nous voulons inscrire au sein de la CAMEG une véritable culture du don volontaire, car donner son sang, c'est sauver une vie », a déclaré le directeur général de la CAMEG, Eric Nakaossebgandin Tougouma. Il a annoncé des initiatives similaires dans les prochains mois. Pour le ministre de la Santé, cette activité vient renforcer l'élan de solidarité nationale voulu par les JEPPC.

Il a salué la démarche exemplaire de la CAMEG qui, selon lui, dépasse son rôle de centrale d'achat pour devenir un moteur d'action humanitaire et sanitaire. Le ministre a exhorté les Burkinabè à faire du don de sang un réflexe citoyen régulier : « En donnant votre sang, vous offrez une chance de survie, un espoir et un avenir à une famille. »

De son côté, le représentant de l'association SOS Sang a félicité la CAMEG pour cette initiative, rappelant qu'un tiers des besoins en sang au Burkina Faso ne sont pas encore satisfaits. « Ensemble, nous devons transformer le don d'urgence en un acte d'habitude », a-t-il plaidé. Il a remercié la CAMEG pour les dons de poches de sang, des posters et consommables médicaux. Les donneurs, comme Lassina Traoré, agent à la CAMEG, ont eux aussi témoigné de leur engagement. « Ce geste me permet de sauver une femme enceinte, un accidenté, un bébé malade. J'invite tout le monde à en faire autant. Ce n'est pas un acte regrettable, c'est un devoir », a-t-il confié avec émotion.