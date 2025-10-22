Burkina Faso: Arbinda - La Gendarmerie nationale offre des kits scolaires

Le vendredi 17 octobre 2025, l'école primaire « A » d'Arbinda a abrité une cérémonie de remise de kits scolaires au profit des meilleurs élèves de la classe de CM2.

L'activité a été organisée par l'escadron Porté et le Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI) basés à Arbinda, dans le cadre de leurs actions civilo-militaires en faveur des populations. Cette initiative, à la fois symbolique et porteuse d'espoir, vise à encourager la persévérance scolaire dans une zone particulièrement affectée par l'insécurité. Les bénéficiaires, issus de la seule classe d'examen ouverte dans la localité, ont reçu des fournitures destinées à faciliter leur apprentissage et à renforcer leur motivation.

Les autorités militaires ont profité de l'occasion pour réaffirmer leur engagement à accompagner les efforts du gouvernement et des communautés en matière d'éducation. Elles ont également salué la résilience des enseignants et des élèves qui, malgré un contexte difficile,poursuivent courageusement leur formation.

Les responsables de l'éducation, tout comme les élèves bénéficiaires, ont exprimé leur profonde gratitude à l'endroit de la Gendarmerie nationale pour ce geste à la fois bienveillant et inspirant.

A travers ce type d'initiatives, la Gendarmerie nationale continue de consolider le lien Armée-Nation, en plaçant la jeunesse et l'éducation au coeur de ses actions pour la paix et le développement durable. Eduquer un enfant, c'est préparer l'avenir d'une nation.