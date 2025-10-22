Burkina Faso: Guiness record en marathon culinaire individuel - Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo encourage la candidate du pays

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a reçu en audience ce mardi 21 octobre 2025, la candidate burkinabè au record Guiness du plus long marathon culinaire.

Cheffe Djénébou Banao est la candidate au plus long marathon individuel en cuisine au compte du Burkina Faso. La candidate est venue porter l'information au premier responsable du ministère en charge du Tourisme, recueillir ses conseils et solliciter son accompagnement pour défendre les couleurs du Burkina Faso à cette compétition de haut niveau.

« Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo m'a félicitée pour cette opportunité de représenter le Burkina Faso. Il m'a prodigué des conseils et a pris l'engagement de m'accompagner à relever ce challenge », a laissé entendre notre candidate. Cheffe Banao a promis de relever ce défi avec l'accompagnement du ministère en charge du Tourisme et le soutien de tous les Burkinabè qu'elle invite du reste à se mobiliser derrière elle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le record guiness du plus long marathon culinaire individuel consiste à préparer plusieurs plats de façon ininterrompue sur la plus longue durée possible avec quelques temps de pauses bien réglementées. Le marathon culinaire se déroulera du 02 au 12 décembre 2025 à Ouagadougou sous l'œil vigilant des observateurs accrédités qui surveilleront le processus. A ce jour, le plus long record guiness officiel du marathon culinaire individuel est détenu par l'Australienne Evette Quoibia en 140 heures 11mn 11s depuis, le 19 février 2024.