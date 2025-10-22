Dakar — La Fédération sénégalaise de football (FSF), réagissant à la mort survenue au Ghana du footballeur Cheikh Touré, appelle les joueurs, leurs proches et les dirigeants des centres de formation à faire preuve de vigilance devant les propositions de stages et de transferts provenant de l'étranger.

Cette mise en garde survient après l'annonce faite samedi dernier, par le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, du décès de ce jeune footballeur, dans le sud du Ghana.

D'après les services consulaires du Sénégal au Ghana, Cheikh Touré, décédé vendredi, aurait été victime d'un réseau d'escroquerie et d'extorsion de fonds.

Réagissant à sa mort, la FSF invite "les jeunes joueurs, leurs familles et les responsables des académies à redoubler de vigilance face à ces propositions de stages ou de transferts à l'étranger non vérifiées".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un communiqué parvenu mardi à l'APS, la Fédération sénégalaise de football assure les joueurs, leurs proches et les dirigeants des centres de formation de sa détermination à "renforcer les dispositifs de surveillance interne, de sensibilisation et d'encadrement destinés à protéger les jeunes footballeurs [...] de ce type de pratiques frauduleuses".

La FSF promet aussi d'aider à "éviter [...] la survenance de tels drames".

Lundi, la police judiciaire régionale d'Ashanti, dans le sud du Ghana, a déclaré avoir ouvert une enquête sur la mort du jeune gardien de but originaire de Yeumbeul, une commune située à une vingtaine de kilomètres de Dakar.

Samedi, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur annonçait l'envoi à Kumasi, dès dimanche, d'agents de l'ambassade du Sénégal.

Le but de cette mission est d'assister les autorités locales dans les démarches administratives et judiciaires nécessaires au rapatriement de la dépouille au Sénégal, dès l'obtention des autorisations requises, selon la même source.