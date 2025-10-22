Sénégal: Saint-Louis - Le préfet annonce des opérations de retrait systématique des épaves de véhicules, à compter de samedi

Saint-Louis — Des opérations de retrait systématique des épaves de véhicules seront effectuées à compter du samedi 25 octobre prochain, a annoncé, mardi, la préfecture du département de Saint-Louis à travers un communiqué.

"Dans le cadre de la politique de réorganisation et de libération de l'espace public, le préfet du département de Saint-Louis informe l'ensemble de la population que des opérations de retrait systématique des épaves de véhicules seront effectuées dans les prochains jours à compter du samedi 25 octobre 2025 sur l'ensemble du périmètre communal", selon le texte.

Selon le préfet de Saint-Louis, Abou Sow, cette mesure vise à assurer la libre circulation des personnes et des biens, à améliorer le cadre de vie des populations, mais aussi à renforcer la sécurité et la salubrité publiques.

La même source indique qu'il est recommandé à tous les propriétaires de véhicules abandonnés ou en stationnement irrégulier de procéder à l'enlèvement volontaire de ces objets, au plus tard avant la date de démarrage de l'opération.

Le préfet du département de Saint-Louis dit compter sur le sens de "civisme" et de "responsabilité de tous" pour la réussite de cette opération "d'intérêt public".