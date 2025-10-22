Sénégal: Transfert d'argent - A Tivaouane, la police aux trousses d'un auteur de retraits frauduleux

Tivaouane — La police est en train de rechercher un jeune homme soupçonné d'avoir soutiré des sommes d'argent à plusieurs personnes à Tivaouane (ouest), à l'aide d'une application de transfert d'argent, a appris l'APS d'une source sécuritaire locale.

L'individu recherché profite des moments d'inattention de la clientèle des opérateurs de transfert d'argent, selon la même source.

Elle ajoute que ses images sont apparues, dimanche dernier, dans la caméra de surveillance d'une boutique de transfert d'argent située en face du commissariat de police de Tivaouane.

Dans les images, il est aperçu en train de scanner les comptes de plusieurs clients, poursuit la même source, précisant qu'aucune plainte le concernant n'est déposée pour le moment auprès de la police locale.

Le suspect n'est pas encore formellement identifié. Il aurait utilisé un code marchand au nom de "Papa Feugg Diaye".