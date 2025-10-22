Sénégal: Transfert d'argent - A Tivaouane, la police aux trousses d'un auteur de retraits frauduleux

21 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — La police est en train de rechercher un jeune homme soupçonné d'avoir soutiré des sommes d'argent à plusieurs personnes à Tivaouane (ouest), à l'aide d'une application de transfert d'argent, a appris l'APS d'une source sécuritaire locale.

L'individu recherché profite des moments d'inattention de la clientèle des opérateurs de transfert d'argent, selon la même source.

Elle ajoute que ses images sont apparues, dimanche dernier, dans la caméra de surveillance d'une boutique de transfert d'argent située en face du commissariat de police de Tivaouane.

Dans les images, il est aperçu en train de scanner les comptes de plusieurs clients, poursuit la même source, précisant qu'aucune plainte le concernant n'est déposée pour le moment auprès de la police locale.

Le suspect n'est pas encore formellement identifié. Il aurait utilisé un code marchand au nom de "Papa Feugg Diaye".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.