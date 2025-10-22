Sénégal: Cancer du sein - Les femmes invitées à se faire dépister 'régulièrement'

21 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le directeur général de l'Agence de réglementation pharmaceutique (ARP), Aliou Ibnou Abou Talib Diouf, a exhorté mardi les femmes à se faire dépister régulièrement contre le cancer du sein, soulignant que cette maladie "n'est pas une fatalité".

"Le cancer du sein n'est pas une fatalité. C'est une maladie dont les traitements existent", a-t-il expliqué en citant notamment la chimiothérapie, l'hormonothérapie, la radiothérapie et d'autres "approches innovantes".

S'exprimant lors d'une journée de dépistage par mammographie organisée par l'ARP dans le cadre de la campagne dite "Octobre rose" , M. Diouf a invité ses collaborateurs à intensifier les activités de sensibilisation sur le terrain,

Dans cette perspective, il a annoncé l'ouverture prochaine de nouvelles antennes de l'agence à Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor.

Aliou Ibnou Abou Talib Diouf a aussi fait part de son intention d'intégrer, lors des prochaines éditions de cette journée, la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV), présenté comme le principal facteur du cancer du col de l'utérus.

La santé "est avant tout une affaire de prévention", a indiqué le DG de l'ARP, estimant que les pays disposant de moyens limités en matière de diagnostic et de traitement devraient privilégier "la prévention et la détection précoce" afin de réduire les coûts d'intervention.

Le directeur de la Maladie, Mamadou Moustapha Diop, a recommandé une alimentation saine, une bonne hygiène corporelle et un suivi médical régulier pour se prémunir contre les différents types de cancer.

