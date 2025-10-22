Sénégal: Culture du blé - Vers l'implantation de onze nouveaux champs-écoles dans les départements de Podor et Dagana

Dagana — Le coordonnateur du projet Blé irrigué au Sénégal (BIS), Amadou Diouf, a annoncé, mardi, l'implantation de onze nouveaux champs-écoles dans le nord du pays, ce qui va porter leur nombre à dix-huit dans les départements de Podor et de Dagana.

"Cette année, nous ajoutons onze nouveaux champs-écoles aux sept qui existent déjà, pour un total de dix-huit. Ce projet est mis en oeuvre dans le cadre d'un vaste programme de souveraineté alimentaire fondé sur la culture locale du blé", a-t-il déclaré.

Il prenait part à une session de formation sur l'itinéraire technique et les bonnes pratiques de la culture du blé qui a démarré le même jour à Dagana.

Selon Amadou Diouf, ce projet est réalisé en partenariat avec l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), sous la coordination de la Coopérative européenne pour le développement rural (EUCORD).

Les champs-écoles, selon lui, constituent "un outil stratégique du projet", précisant qu'ils vont permettre aux producteurs de bénéficier d'une formation pratique sur les techniques de culture du blé, une céréale encore peu cultivée au Sénégal, mais jugée cruciale pour atteindre la souveraineté alimentaire.

"Lancée en août 2024, l'initiative a déjà formé plus de 700 producteurs, dépassant largement l'objectif initial qui était de 500 bénéficiaires. Quinze formateurs ont été formés à Saint-Louis, avant d'assurer des sessions de démultiplication dans leurs zones respectives", a-t-il signalé.

Amadou Diouf précise que chaque champ-école est géré en collaboration avec plusieurs partenaires nationaux, dont l'Institut sénégalais de recherches agricoles et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises.

La SAED, société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal, l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR) et les Services départementaux du développement rural (SDDR) sont également des partenaires du projet.

Outre la production, les champs-écoles servent de cadre pour des activités de transformation du blé et de sensibilisation nutritionnelle, notamment auprès des groupements féminins.

Selon M. Diouf, en 2024, 17 groupements de promotion féminine ont été formés, touchant ainsi plus de 1 000 femmes transformatrices.

"Actuellement, nous pouvons dire que l'engouement est réel. La demande dépasse nos capacités actuelles, ce qui montre que les producteurs s'approprient cette culture", a-t-il souligné.

Il a laissé entendre que le projet vise également la production locale de semences de blé, avec des résultats jugés encourageants, ajoutant que les premières semences R1 produites au Sénégal ont été obtenues en partenariat avec l'ISRA.