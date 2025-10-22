Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye évoque le rôle du centre d'excellence et d'innovation de la Sen'eau dans l'hydro-diplomatie

Le nouveau Centre d'excellence et d'innovation de la Sen'eau se propose de devenir un moteur de transfert de compétences et de valorisation des talents sénégalais et africains, a affirmé, mardi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"Ce centre s'inscrit dans une dynamique d'ouverture internationale. Son objectif est de se positionner comme un hub pour la formation des acteurs du secteur de l'eau au Sénégal et en Afrique", a dit Cheikh Tidiane Dièye lors de la cérémonie d'inauguration de cette infrastructure relevant de son département.

Le ministre a également souligné le rôle du Centre d'excellence et d'Innovation dans l'hydro-diplomatie, consistant à "rapprocher les peuples et à promouvoir la paix à travers la coopération autour de l'eau".

Il a réaffirmé l'engagement du Sénégal allant dans le sens d'atteindre les Objectifs de développement durable, en particulier l'ODD 6, relatif à l'accès universel à l'eau et à l'assainissement d'ici 2030.

"Nous travaillons à positionner notre pays comme un modèle africain de gouvernance et de performance hydraulique. Cette orientation s'inscrit pleinement dans la Vision Sénégal 2050", a-t- martelé.

Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, "nous pouvons dire qu'un grand pas a été franchi pour assurer la disponibilité de l'eau grâce aux importants investissements de l'État via la société de patrimoine SONES".

Il a rappelé que le Sénégal s'apprête à coorganiser avec les Émirats arabes unis la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, prévue les 26 et 27 janvier 2026, autour de six dialogues interactifs dont la thématique l'eau pour les populations.

Des discussions autour de l'eau pour la prospérité, l'eau pour la planète, l'eau pour la coopération, l'eau dans les processus multilatéraux, et les investissements pour l'eau sont également au menu de cette rencontre.

"Notre pays aura encore l'occasion de démontrer son leadership dans le secteur de l'eau. Les innovations présentées par ce centre en feront un symbole de progrès, de coopération, ainsi qu'une source de fierté nationale et continentale", a conclu Cheikh Tidiane Dièye.