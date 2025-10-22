Sénégal: Football - L'affiche Teungueth FC-US Gorée pour démarrer la saison 2025-2026, samedi, en Ligue 1

21 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La saison 2025-2026 du championnat de football de Ligue 1 sénégalaise va démarrer par la rencontre prévue samedi à 17 h 00 entre Teungueth FC, 11e au classement de la dernière saison, et l'US Gorée, le dauphin de l'ASC Jaraaf.

Un match prévu dimanche à 18 h 30, entre Wally Daan et Génération Foot, mettra fin à la première journée.

Teungueth FC-US Gorée est la seule rencontre de ce samedi.

Six matchs se joueront dimanche à 17 h 00.

Wally Daan, le cinquième club au classement de la dernière saison de Ligue 1, jouera contre le vainqueur de la Coupe du Sénégal, au stade Lat-Dior de Thiès.

Le champion du Sénégal en titre, l'ASC Jaraaf, recevra l'ASC HLM de Dakar, 14e de la saison dernière, au stade de Ngor.

Les équipes promues en Ligue 1, l'AS Cambérène, champion de la Ligue 2, et le Stade de Mbour, joueront respectivement contre le Casa Sports et la Linguère.

Voici le programme de la première journée :

Samedi

  • 17 h 00 : Teungueth FC-US Gorée

Dimanche

  • 17 h 00 : Casa Sports-AS Cambérène ; Stade de Mbour-Linguère ; Dakar SC-Guédiawaye FC ; Jaraaf-ASC HLM ; Pikine-US Ouakam ; SONACOS-Ajel de Rufisque.
  • 18 h 30 mn : Wally Daan-Génération Foot.

