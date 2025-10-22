Sénégal: Sept villages du département de Malem Hodar ont maintenant de l'eau potable

21 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Malem Hodar — Sept villages du département de Malem Hodar (centre) ont désormais accès à l'eau potable, à la suite de l'inauguration d'un forage construit par le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC).

Cet ouvrage hydraulique a été mis en service, ce mardi, à Hamdalaye Delbi, l'un des villages bénéficiaires, situés tous dans la commune de Dianké Souf.

Le forage est équipé d'un château d'eau, d'une cabine de pompage, d'un logement destiné au technicien chargé de son fonctionnement, d'une clôture grillagée, d'abreuvoirs et de bornes fontaines.

"On ne peut pas vivre sans eau [...] On ne peut pas vivre en bonne santé sans eau potable. L'eau est donc indispensable", a rappelé le coordonnateur national du PUDC, Gade Kounta.

L'inauguration du forage a eu lieu en présence du député El Hadji Diop, de représentants du maire de Dianké Souf et du sous-préfet de Sagna.

Elle met fin à un "calvaire" qui a duré cinquante ans, selon le chef du village de Hamdalaye Delbi, Baye Aliou Ndao.

Gade Kounta a visité aussi le chantier de la route en latérite de 21 kilomètres reliant Ndioum Nguinth à Keur Iba, que le PUDC est en train de faire construire.

Le taux d'achèvement des travaux de cette voie terrestre est de 56 %, selon M. Kounta. Il a demandé aux techniciens d'accélérer les travaux, afin qu'elle puisse être livrée à la date indiquée.

