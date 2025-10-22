Sénégal: Une caravane mixte 'Hivernage zéro palu, zéro cancer' lancée à Matam

21 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — Une caravane mixte dénommée "Hivernage zéro palu, zéro cancers" a été lancée mardi à Matam, sous l'égide du Programme national de lutte contre le paludisme, en partenariat avec le Fonds de solidarité nationale (FSN) et le ministère de la Famille et des Solidarités.

Selon le coordonnateur du PNLP, docteur Aliou Thiongane, cette caravane "va être axée sur la prévention contre le paludisme, mais aussi sur les cancers du sein et du col de l'utérus".

"Cette semaine, nous sommes à Matam pour dérouler le même programme que celui déjà fait à Dakar, dans le département de Pikine", a souligné le coordonnateur du PNLP lors de la cérémonie de lancement.

Il a annoncé que la caravane va sillonner tous les postes de santé du département de Matam, avec ses deux districts sanitaires dont celui de Thilogne.

Dans le cadre de cette caravane, Aliou Thiongane et les acteurs de la santé au niveau départemental vont faire le tour des villages et des postes de santé pour des entretiens avec les infirmiers chefs de poste (ICP) et dérouler des actions de prévention.

Des moustiquaires imprégnées leur seront remises pour qu'elles soient distribuées aux populations, surtout aux personnes vulnérables.

"Pour les cancers, nous allons nous rendre sur les sites de dépistage de Matam et Ourossogui, ainsi qu'au poste de santé de Nabadji Civol. Nous allons parallèlement organiser des séances gratuites de dépistage des cancers du sein et de col de l'utérus", a expliqué Aliou Thiongane.

