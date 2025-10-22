Cote d'Ivoire: Sécurité électorale - La CEI condamne l'incendie de son siège local à Yamoussoukro et rassure sur la tenue du scrutin

21 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La Commission Électorale Indépendante (CEI) a dénoncé avec fermeté, le lundi 20 octobre 2025, l'attaque perpétrée contre le siège des Commissions Électorales Locales (CEL) de Yamoussoukro par des manifestants. Dans un communiqué rendu public le lendemain, l'institution a tenu à informer l'opinion nationale et internationale de la situation tout en rassurant sur le bon déroulement du processus électoral en cours.

Selon la CEI, le bâtiment a été incendié par les assaillants. Fort heureusement, aucun blessé n'a été enregistré et les bureaux ne contenaient que des fournitures administratives. Les dégâts matériels, bien que regrettables, ne compromettent en rien la tenue du scrutin présidentiel prévu pour le 25 octobre 2025.

L'institution présidée par Ibrahim Kuibiert Coulibaly a condamné ces actes d'incivisme, qu'elle qualifie d'inacceptables, et a annoncé le renforcement immédiat des dispositifs sécuritaires autour de ses installations à travers le pays. « Des mesures préventives ont été prises afin d'éviter tout incident similaire », précise le communiqué signé du Secrétaire permanent, Kouamé Adjoumani Pierre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Soucieuse de garantir un scrutin apaisé, la CEI a réaffirmé son engagement à poursuivre sereinement sa mission constitutionnelle : organiser des élections transparentes, crédibles et paisibles. Elle a également tenu à rassurer son personnel ainsi que la population que toutes les dispositions nécessaires sont en place pour que le vote du 25 octobre se déroule dans la discipline et la sécurité.

La Commission a par ailleurs appelé l'ensemble des citoyens au civisme, à la responsabilité et au respect des institutions de la République. Elle a exhorté les acteurs politiques et les populations à privilégier le dialogue et à s'abstenir de toute action susceptible de perturber la paix sociale à cette étape décisive du processus électoral.

À quelques jours du scrutin présidentiel, la CEI dit demeurer pleinement concentrée sur son objectif : offrir à la Côte d'Ivoire une élection conforme aux standards démocratiques internationaux, gage de stabilité et de consolidation de la paix.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.