Cote d'Ivoire: Don de kits scolaires - N'Klo Bakan clôture sa caravane solidaire à Jacqueville

La grande caravane de distribution de kits scolaires initiée par l'Ong N'Klo Bakan, en partenariat avec le Lions Club Abidjan Akoben, a pris fin en beauté le 18 octobre 2025, à l'Espace-Temps Dance Beach de Jacqueville.

Cette ultime étape consacre la réussite d'une belle aventure humaine et solidaire qui, plusieurs semaines durant, a sillonné les villes de Katiola, Bouaké, Abidjan (Abobo et Port-Bouët) avant de s'achever sur les bords de la lagune Ébrié.

Pour ce dernier acte, 300 kits scolaires ont été remis à des enfants issus de toutes les confessions religieuses de la région des Grands Ponts. L'objectif, selon les organisateurs, est de permettre à ces jeunes de démarrer l'année scolaire dans de meilleures conditions et de nourrir l'espoir d'un avenir plus radieux.

« Ce don est le clou d'une action que nous avons menée avec coeur. Nous voulons redonner le sourire aux enfants et leur offrir les outils pour réussir », a confié Dagry Geneviève épouse Ackah, présidente fondatrice de l'Ong N'Klo Bakan, visiblement émue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En plus des fournitures scolaires, des vivres, vêtements, produits sanitaires et autres articles de première nécessité ont été offerts aux familles les plus vulnérables.

Depuis le lancement de la caravane, ce sont 2 000 kits scolaires qui ont été distribués à travers tout le pays. Une initiative rendue possible grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles et partenaires, tous animés par la volonté commune de soutenir les enfants en difficulté.