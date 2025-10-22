Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Une organisation de commerçants prie pour la paix

« La paix, la cohésion sociale et la solidarité en Côte d'Ivoire ». C'est le thème de l'édition 2025 du Mahouloud, qu'a organisé, le samedi dernier, l'Union des commerçants de pagnes de Côte d'Ivoire (Ucopaci) à Williamsville, dans la commune d'Adjamé.

L'événement, placé sous le parrainage de Sita Ouattara et sous l'autorité spirituelle de Cheick Moustapha Sonta Khalif, Cheick Moufti Abdramane Sogodogo et Cheick Cissé Djiguiba, avait pour objectif d'implorer la main de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Afin qu'Il accorde la paix et la stabilité à ce pays, et que les joutes électorales à venir se déroulent sans heurts. La cérémonie a été marquée par des prêches et des lectures coraniques.

Le président de l'Ucopaci, El Hadj Mamadou Baradji, a indiqué que cette célébration commémorative de la naissance du Prophète Mahomet vient à propos pour demander aux Ivoiriens de s'inscrire dans une dynamique de paix et de désarmement des coeurs. « Nous prions pour que la Côte d'Ivoire traverse cette période électorale dans la quiétude », a déclaré la cheville ouvrière de la cérémonie.

La marraine Sita Ouattara a souhaité qu'Allah préserve les filles et fils du pays de toute situation de troubles et de division. Et que l'élection présidentielle se déroule dans un climat apaisé.

Pour Moustapha Sonta, ce qu'il faut retenir de ce Mahouloud décalé, c'est le message de paix, de foi et de sécurité prôné par les guides religieux. « Que ce que la Côte d'Ivoire a vécu il y a quelques années ne se reproduise plus », a-t-il lancé. Avant d'ajouter que sans cohésion sociale et sans paix, il n'y a pas d'activité, ni de progrès.

L'autre temps fort de la manifestation a été l'intronisation officielle de Mamadou Baradji en qualité de représentant du Conseil supérieur des majlis (ou des madjilisses) à l'Ucopaci.

Les Majlis sont une organisation musulmane traditionnelle en Côte d'Ivoire axée sur la prière, la spiritualité, la paix et la cohésion sociale.