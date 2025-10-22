Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Une organisation de commerçants prie pour la paix

21 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Germain Gabo

« La paix, la cohésion sociale et la solidarité en Côte d'Ivoire ». C'est le thème de l'édition 2025 du Mahouloud, qu'a organisé, le samedi dernier, l'Union des commerçants de pagnes de Côte d'Ivoire (Ucopaci) à Williamsville, dans la commune d'Adjamé.

L'événement, placé sous le parrainage de Sita Ouattara et sous l'autorité spirituelle de Cheick Moustapha Sonta Khalif, Cheick Moufti Abdramane Sogodogo et Cheick Cissé Djiguiba, avait pour objectif d'implorer la main de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Afin qu'Il accorde la paix et la stabilité à ce pays, et que les joutes électorales à venir se déroulent sans heurts. La cérémonie a été marquée par des prêches et des lectures coraniques.

Le président de l'Ucopaci, El Hadj Mamadou Baradji, a indiqué que cette célébration commémorative de la naissance du Prophète Mahomet vient à propos pour demander aux Ivoiriens de s'inscrire dans une dynamique de paix et de désarmement des coeurs. « Nous prions pour que la Côte d'Ivoire traverse cette période électorale dans la quiétude », a déclaré la cheville ouvrière de la cérémonie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La marraine Sita Ouattara a souhaité qu'Allah préserve les filles et fils du pays de toute situation de troubles et de division. Et que l'élection présidentielle se déroule dans un climat apaisé.

Pour Moustapha Sonta, ce qu'il faut retenir de ce Mahouloud décalé, c'est le message de paix, de foi et de sécurité prôné par les guides religieux. « Que ce que la Côte d'Ivoire a vécu il y a quelques années ne se reproduise plus », a-t-il lancé. Avant d'ajouter que sans cohésion sociale et sans paix, il n'y a pas d'activité, ni de progrès.

L'autre temps fort de la manifestation a été l'intronisation officielle de Mamadou Baradji en qualité de représentant du Conseil supérieur des majlis (ou des madjilisses) à l'Ucopaci.

Les Majlis sont une organisation musulmane traditionnelle en Côte d'Ivoire axée sur la prière, la spiritualité, la paix et la cohésion sociale.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.