Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Zoro Bi Ballo Épiphane encourage l'excellence scolaire à Sinfra

Le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Zoro Bi Ballo Épiphane, a présidé le 21 octobre 2025, une cérémonie de remise de 2 000 kits scolaires au Lycée Henri Konan Bédié de Sinfra.

Cette initiative, destinée aux élèves de la 6e à la 3e, s'inscrit dans une démarche constante de soutien à l'éducation, à la promotion du mérite et à l'égalité des chances, notamment pour les enfants issus des zones rurales.

Dans une ambiance à la fois solennelle et enthousiaste, le président Zoro Bi Ballo a rappelé l'importance de l'école comme levier fondamental du développement. « L'école demeure le socle du développement individuel et collectif. Cultivez la discipline, la persévérance et l'excellence », a-t-il exhorté les élèves, visiblement attentifs à son message. Mais le moment fort de cette cérémonie restera sans conteste l'annonce d'un programme d'immersion en Corée du Sud.

À l'issue de l'année scolaire, les meilleurs élèves de la Drena de Sinfra, toutes séries confondues, bénéficieront d'un séjour académique et technologique à Séoul, au coeur de l'un des systèmes éducatifs les plus performants au monde. Une initiative inédite dans la région de la Marahoué, qui vise à stimuler l'excellence scolaire et à offrir aux jeunes talents ivoiriens une ouverture internationale d'exception.

Ce programme ambitionne de former une génération d'apprenants curieux, compétents et ouverts sur le monde, capables de relever les défis du développement et de l'innovation. « Former une jeunesse compétente, curieuse et tournée vers le monde, c'est construire la Côte d'Ivoire de demain », a déclaré Zoro Bi Ballo Épiphane, sous les applaudissements nourris des élèves, des enseignants et des autorités locales.

En initiant ce projet visionnaire, le président de la Habg confirme sa conviction : le développement durable passe par l'éducation et la valorisation du savoir. À travers cette action, il place une fois de plus la jeunesse au coeur du progrès de la Marahoué et de toute la nation ivoirienne.