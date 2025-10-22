Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Rôle des médias ivoiriens contre la désinformation

La désinformation constitue un enjeu critique à l'approche des élections d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, notamment en raison de sa propagation rapide sur les réseaux sociaux.

Pour prévenir les risques de tensions et de violences, plusieurs initiatives ont été mises en place afin de former et sensibiliser les citoyens, ainsi que les professionnels des médias, acteurs essentiels dans la chaîne de l'information.

Depuis près d'une dizaine d'années, l'écosystème informationnel de la Côte d'Ivoire fait face à au moins deux types de menaces. Les manipulations domestiques de l'information et les manipulations étrangères de l'information (FIMI). La première est essentiellement menée par des acteurs se présentant comme des influenceurs proches des chapelles politiques et la seconde est orchestrée principalement par des pages et comptes localisés en dehors de la Côte d'Ivoire, notamment dans des pays voisins (1, 2, 3).

Ces deux menaces ont poussé les autorités ivoiriennes à accentuer la lutte contre la désinformation à travers une vaste campagne nationale de sensibilisation dénommée En ligne tous responsables et un renforcement du cadre législatif à travers l'article 65 de la loi n°2013-451 sur la cybercriminalité et l'article 372 du Code pénal ivoirien, qui prévoient des sanctions allant de six mois à deux ans d'emprisonnement et une amende d'un à cinq millions de francs CFA pour la diffusion de fausses informations.

En dépit de cette offensive portée par le gouvernement et ses partenaires dont l'Ambassade des Etats Unis en Côte d'Ivoire et l'Union Européenne, force est de constater que le phénomène des fausses informations mêlé aux discours de haine gagne en puissance notamment dans le contexte électoral.

« Il y a une tendance accrue de la désinformation notamment sur les réseaux sociaux et cela constitue un défi important pour les médias ivoiriens dans le contexte électoral. Il s'agit du défi de la rigueur dans le traitement et la diffusion de l'information pour contrer les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux », a souligné Alafé Wakili, commissaire général de Abidjan Media Forum 2025.

Lors d'une brève interview accordée Eburnie Today, le 18 septembre 2025 durant le forum, il a rappelé l'impact de la désinformation et ses dangers pour la stabilité d'un processus électoral. Il s'agit, entre autres, « de la crise de confiance envers les institutions, le trouble à l'ordre public, les offenses aux hommes politiques et au chef de l'Etat ou l'instauration d'un climat de panique ».

Créer la psychose et l'inquiétude

La désinformation en période électorale ivoirienne se manifeste souvent par de fausses déclarations, des images et vidéos sorties de leur contexte, des rumeurs anxiogènes (enlèvement d'homme politique), de faux contenus médiatiques ou des publications mensongères sur la santé des candidats à la présidentielle.. L'intelligence artificielle (IA) est également de plus en plus utilisée pour créer des contenus trompeurs.

Des rumeurs sur l'arrivée de 700 militaires français en Côte d'Ivoire pour sécuriser les élections, sur un affrontement entre partisans d'Alassane Ouattara et de Tidjane Thiam ou encore sur l'ingérence de la France dans les élections ivoiriennes sont autant d'exemples diffusés pour créer l'inquiétude et la confusion autour de la présidentielle.

Ces fausses informations circulent dans le même écosystème que les informations crédibles partagées par les médias. Dans ce contexte, comment arriver à distinguer la vraie information de la fausse ? Lire la suite surhttps://africacheck.org/fr/fact-checks/blog/presidentielle-civ-2025-role-medias-desinformation?fbclid=IwdGRjcANkaHxleHRuA2FlbQIxMQABHrhs7HHc3MMXooUVSM_kH9AJMORzHnBcsxv4l4HAMywdtK8ycuWTtegkYqPE_aem_3NgpiqzRZ-1MepDPi-AFlg