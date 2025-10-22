Cameroun: Non, la France n'appelle pas ses ressortissants à évacuer le pays

À la veille de la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle, la tension est vive au Cameroun. Plusieurs manifestations menées par des partisans d'Issa Tchiroma Bakary, qui s'est autoproclamé vainqueur, ont eu lieu mardi, notamment à Yaoundé, Douala et Garoua. Dans ce contexte, un faux communiqué de l'ambassade de France appelant ses ressortissants à quitter le pays circule sur les réseaux sociaux.

La rumeur a pris de l'ampleur ces dernières heures. À en croire un message mensonger diffusé sur les réseaux sociaux, la France aurait « demandé à ses ressortissants de quitter le Cameroun dans les 72 h avant la proclamation des résultats jeudi ». Cette fausse information circule dans différents groupes WhatsApp, mais aussi sur Facebook et TikTok sous forme de communiqué ou de vidéos courtes.

Face à cette infox, l'ambassade de France au Cameroun a publié un démenti sur son compte Facebook. « Ces faux comptes ne constituent pas, comme ils le prétendent, des communiqués officiels d'un programme du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il s'agit d'une fausse information à visée malveillante, qui ne renvoie pas à une vision du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ».

Un narratif à la mode

Ce n'est pas la première fois qu'une fausse alerte d'évacuation attribuée à une ambassade française circule en Afrique. En mai dernier, un compte TikTok affirmait, à tort, que l'ambassade de France en Côte d'Ivoire appelait ses ressortissants à quitter rapidement le pays.

Ces opérations de désinformation ciblant la diplomatie française visent à semer le trouble et à alimenter les tensions. Une recherche rapide sur les réseaux sociaux officiels des ambassades en question permet rapidement de rétablir la vérité.