Congo-Brazzaville: Projets socio-économiques - Globus déploie des enquêteurs pour inventorier les besoins de la population

L'organisation non gouvernementale russe Globus souhaite développer des projets socio-économiques en République du Congo, dans le cadre de ses missions. Pour ce faire, elle a déployé, le 21 octobre, des sondeurs qui vont recueillir les doléances des Congolais qui veulent voir l'évolution de leur communauté.

La plateforme Globus a formé des jeunes congolais qui ont été déployés sur le terrain dans le but de collecter les besoins de la population. Ils sont au total cinquante sondeurs qui sont envoyés sur l'étendue du territoire national (Quatorze à Brazzaville et trente-six dans les autres départements).

Durant la formation, ils ont appris les différentes techniques qui les permettront de bien échanger avec la population pendant la séance de collecte d'informations. Les responsables de cette organisation veulent que les enquêteurs soient francs, sincères et à l'écoute afin de récolter les points de vue des citoyens concernant les questions liées à leur social. Le résultat de ces sondages permettra à Globus de canaliser leurs projets afin de répondre directement à leurs demandes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le coordinateur de ce projet de sondage, Koud Etokabeka, a expliqué qu'il vise, entre autres, à comprendre la réalité sociale, humaine et future du Congo. Il permettra de créer une dynamique qui apportera des réponses à la réalité congolaise.

« La contribution de la population à travers ses réponses constitue notre force. C'est à partir de ses réponses que nous allons concevoir des projets adaptés à la réalité de notre pays. Nos enquêteurs sont bien formés, voilà pourquoi nous invitons la population à les recevoir afin qu'ensemble nous répondons aux besoins », a-t-il expliqué.

Il a rappelé que Globus va, certes, réaliser les projets selon les besoins de la population mais il se servira également des résultats de ces sondages pour transmettre les besoins de la population aux organisations gouvernementales.

La fondatrice de Globus, Yulia Berg, a indiqué que cette organisation est une communauté internationale d'experts étudiant la transformation mondiale et créant l'image de l'avenir souhaité, en théorie comme en pratique. « En République du Congo, Globus met en oeuvre des projets dans divers domaines, lance des initiatives culturelles, humanitaires et éducatives. L'ONG mène des recherches scientifiques et organise des événements sportifs », a-t-elle expliqué.

La spécialiste en sociologie de cette organisation internationale, Olga Ustinova, a précisé la méthodologie et la technique utilisées pour réaliser ce sondage qui prend en compte toutes les situations sociales. Elle a indiqué que ce genre de sondage facilitera le travail de certains acteurs sociaux puisqu'il place par catégorie les citoyens et les territoires.