Congo-Brazzaville: Musique - Djoson Philosophe séjourne en France pour la réalisation du clip 'Rumba mokili mobimba'

L'orchestre de reggae "The Ligerians" de Tours, en France, et l'artiste musicien Djoson Philosophe se sont mis au travail, le 21 octobre, dans le studio de Cyril Solnais des Ateliers de la Morinerie de Saint-Pierre-des Corps, pour l'enregistrement et la réalisation du clip "Rumba mokili mobimba"

La collaboration entre les musiciens français et l'artiste congolais du groupe "Super nkolo mboka" est née suite à la participation au Festival panafricain de musique de 2023 du percussionniste Adrien Garrido, alias Adrien Mbonda, du Pan'n'Co Steelband, en tant que fabricant de l'instrument de musique appelé "Steel pan", dans le cadre du Marché de la msique africaine. Dans la suite de sa foison d'idées a germé le projet de vouloir faire voyager la rumba à travers le monde entier tout en établissant des ramifications entre les autres courants musicaux sans perde ses racines.

La motivation de cette collaboration trouve également sa source dans le fait que la rumba est désormais inscrite par l'Unesco sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis le 14 décembre 2021 : elle en a suscité l'attrait et la convoitise auprès du groupe The Ligerians et de ses musiciens additionnels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Poursuivant son idée, Adrien Mbonda a choisi, dans un premier temps, de se rendre à Brazzaville en début d'année pour y effectuer un stage international d'imprégnation de la rumba et visiter, par surcroît, la Terre de la rumba avec, à la clé, un concert donné le 25 janvier.

Dans un second temps, en collaboration avec Djoson Philosophe en France, finaliser et réaliser dans le studio de Cyril Solnais des Ateliers de la Morinerie de Saint-Pierre-des Corps, un clip de la chanson intitulée "Rumba mokili mobimba". Cette chanson est le mixage et la fusion des chansons "Rumba na piste" de Djoson Philosphe et "Ebandeli ya mosala" de Kosmos Moutouari. Pour cette séquence du studio Solners des Ateliers de la Morinerie, ont participé Adrien Mbonda ; Emaly Loketo ; Jako Etutu Nico TumbacoMathys Minguete et Djoson Philosophe.

Cette oeuvre collégiale représente la résultante de l'établissement d'un pont entre le bassin du Congo et l'Amérique du Sud en général, et, plus précisément, Trinidad et Tobago, en appui des musiques afro-caribéennes et de la rumba, le tout mixé et mis en réseau par le "Steel pan", instrument aux sonorités proches de la "sanza", expliquent conjointement Djoson Philosophe et Adrien Mbonda.

C'est impatiemment que les mélomanes de la rumba guetteront la disponibilité du clip dans les liens de distribution.