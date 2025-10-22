Congo-Brazzaville: Solidarité - Les Rotary club de Pointe-Noire mobilisés pour la paix

A l'initiative du Rotary club Doyen de Pointe-Noire, une rencontre destinée à la célébration de la paix a été organisée le 20 septembre dernier. Celle-ci a réuni les membres de ce club et ceux du Rotary club Pointe-Noire Ndjindji avec leurs partenaires ainsi que les bénéficiaires de leurs actions qui ont profité de l'occasion pour appeler à œuvrer pour la paix. Un message que Florence Roch Dehorter, Adjointe du gouverneur (ADG) du District 9150, circonscription de Pointe-Noire, a réitéré le 21 octobre au cours d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville sur la contribution du Rotary club dans la consolidation de la paix dans le monde.

Instituée en 1981 par l'Organisation des Nations unies (ONU) pour « commémorer et renforcer les idéaux de paix au sein de toutes les nations et de tous les peuples entre eux », la Journée de la paix a lieu chaque 21 septembre de l'année. Organisée le 20 septembre dernier place du Rotary en prélude à cette journée, la rencontre marquant sa célébration par les Rotary club de Pointe-Noire a été une occasion de sensibiliser à la culture de la paix et de montrer ce que le Rotary international réalise pour la consolidation de cette paix dans le monde. En effet, comme l'a expliqué l'ADG Florence Roch Dehorter, le Rotary international, qui a fait de la résolution des conflits et la consolidation de la paix une de ses six causes prioritaires, est engagé pour cela depuis ses débuts.

« Dès l'origine de l'ONU, les membres du Rotary se sont mobilisés pour la promotion de la paix dans le monde », a-t-elle souligné. « Nous avons un siège permanent au Conseil économique et social de cette organisation. Nous sommes des promoteurs et des travailleurs de la paix. Nous finançons des centres de formation et octroyons des bourses pour la paix. Nous formons des techniciens qui vont aider les gouvernements, les organisations, des professionnels qui vont sur les zones de conflits pour aider à la promotion de la paix et la résolution des conflits », a-t-elle précisé, démontrant par la même, la force de l'engagement du Rotary international dans ce domaine.

Au cours de la rencontre pour la célébration de la paix, sous l'impulsion de l'ADG, les Rotariens et Rotaractiens, leurs partenaires et bénéficiaires de leurs actions, tous formant un cercle, et la main dans la main, ont scandé à l'unisson le slogan d'appel à la paix, à savoir « Le Rotary pour la paix dans le monde ». Des mots apparemment banals et tout autant porteurs d'un message universel allant dans le même sens que le message du président du Rotary Club international pour cette année : « Unis pour faire le bien ».

Florence Roch Dehorter, a tenu à le rappeler : « Le message de notre président cette année c'est « Unis pour faire le bien ». Nous avons financé ces vingt dernières années environ 70 milliards de francs CFA (125 millions US dollars), pour la résolution des conflits et la consolidation de la paix notamment avec nos centres de formation, nos bourses pour la paix mais aussi par nos actions au quotidien. Quand nous aidons à l'éducation des jeunes, à la santé de la mère et de l'enfant, quand nous allons dans les zones difficiles pour promouvoir la paix et aider les plus démunis, nous contribuons et préservons la paix et c'est cela notre message. Notre leitmotiv cette année : « Unis pour faire le bien ».

La paix est l'affaire de tous

Si la célébration de la paix sur la place du Rotary a permis aux Rotariens de sensibiliser à la culture de la paix «qui n'est pas un luxe mais une priorité donnée à tout citoyen», selon Fall Ngouma Ngouma, président actuel du Rotary club Pointe-Noire Doyen, elle a été un bon moment pour les partenaires, notamment les responsables d'AVSI (Organisation non gouvernementale italienne œuvrant, entre autres, pour le respect des droits humains, des femmes et l'égalité des genres) de lancer leurs messages et partager leurs pensées sur la paix.

Pour Sephora Kando, coordinatrice de cette organisation, «la paix ne naît pas de l'absence des conflits mais de la volonté partagée de les résoudre avec respect, écoute et humanité, c'est choisir chaque jour de ne pas répondre à la haine par la haine mais de rester fidèle à ce qui apaise, élève et relie ». De son côté, Arley Malanda, responsable des Ressources humaines, a indiqué que la Journée internationale de la paix rappelle que celle-ci ne se décrète pas, elle se construit chaque jour par les gestes, les actions. « Célébrer cette journée c'est affirmer que le dialogue est plus fort que la violence. La paix mondiale commence dans nos communautés, dans la manière dont nous choisissons de nous respecter et de nous entraider », a-t-il souligné.

Saint Eudes, responsable de l'antenne de Pointe-Noire, a partagé deux pensées profondes sur la paix. La première, c'est « Chaque jour est une opportunité de poser un acte de paix aussi petit soit-il ». La seconde, c'est « La paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour l'humanité ». Quant à Murielle Louamba, elle a estimé que « la paix est un sourire, un mot bienveillant ».

Les bénéficiaires du Centre Madré-Moreno des soeurs salésiennes de Mpaka (Structure éducative dotée d'un complexe scolaire, d'un centre professionnel et d'un foyer d'accueil des filles en difficulté, et des jeunes défavorisés) ont aussi partagé leur vision durant la célébration. La soeur Ywenga Frany Weylla a confié : « Nous avons des valeurs salésiennes à inculquer aux jeunes et surtout la paix qui est une valeur fondamentale pour notre congrégation, parce que chaque jour nous faisons une prière pour la paix, et chaque jour nous oeuvrons aussi pour l'harmonie et la solidarité entre les Hommes ».

Béatrice Farina, représentante pays d'AVSI, a invité, quant à elle, tout le monde à travailler pour la paix au quotidien : « On n'a pas toujours besoin d'être président ou gouverneur pour mener des actions concrètes pour la paix. Soyons toujours attentifs à cela, même dans nos petites actions quotidiennes ».

Etant donné que rien ne peut se faire sans la paix, pour les Rotariens, la paix est l'affaire de tous : chacune, chacun de nous doit oeuvrer pour sa consolidation et pour la résolution des conflits dans le monde. « Oeuvrer pour la paix, c'est agir ensemble, chacun avec ses atouts, dans un but partagé. Ainsi, nos talents singuliers, nos différences, deviennent notre richesse collective, parce que nous nous comprenons mieux. Forts de cette diversité, nous pouvons alors construire un monde meilleur autour de nous : Unis pour faire le bien », a conclu Florence Roch Dehorter.