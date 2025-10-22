Gabon: 'Les élections législatives et locales du 27 septembre 2025 au pays ont été une étape charnière pour la démocratie gabonaise'

interview

Finies les élections. L'homme a toujours gardé sa sérénité, son humait et surtout son attachement pour un bel avenir. Octave Magnassa, candidat aux dernières législatives, dit prendre le temps de réévaluer ses priorités et de réfléchir à des nouvelles façons de servir les populations.

1- Bonjour monsieur Magnassa ! Vous vous êtes battu comme il se doit. Vous avez osé affronter vos adversaires. Quelles sont les leçons que vous tirez de ces élections législatives ?

Bonjour ! Merci pour vos mots d'encouragement. Les élections législatives et locales du 27 septembre 2025 au Gabon ont été une étape charnière pour la démocratie gabonaise. Et il est vrai que ces élections ont été aussi une expérience enrichissante et exaltante que la suppléante et moi avons donné le meilleur de nous-mêmes pour défendre nos convictions et représenter au mieux le 1er siège de la commune de Moanda. Nous sommes fiers d'avoir pû mener une campagne honorable et transparente, en mettant un accent particulier sur les enjeux qui importent vraiment pour nos concitoyens. Nonobstant les résultats qui n'ont pas été ceux que nous espérions, nous sommes convaincus que nous avons semé des graines qui fermeront dans l'avenir.

2- Peut-on parler de regret pour votre positionnement comme candidat indépendant ?

Comme je le disais déjà dans une interview que j'avais accordée à votre média à l'entame de la campagne électorale, notre décision de nous présenter en tant que candidat indépendant dépend de divers facteurs. En l'occurrence la liberté d'expression et le désir de sortir des contraintes et contingences des partis politiques, des objectifs personnels voire des circonstances spécifiques du moment.

3- Les élections sont derrière nous. Quel avenir politique se dessine pour vous ?.

Les élections sont effectivement derrière nous, et maintenant, il est temps de se projeter vers l'avenir. Sur le plan politique, je vais prendre le temps de réfléchir à mes prochaines étapes et de discuter avec mes soutiens et alliés pour déterminer la meilleure voie à suivre. Je suis convaincu que nous avons, mon équipe et moi, un rôle important voire primordial à jouer dans la vie politique de notre pays et notre circonscription administrative et politique. Et je suis déterminé à continuer à contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour tous nos concitoyens.

Je vais rester actif dans la vie politique et poursuivre la défense des valeurs et des principes qui me sont chers. Je vais également prendre le temps de réévaluer mes priorités et de réfléchir à des nouvelles façons de servir nos populations. Je suis reconnaissant pour l'expérience et les enseignements que j'ai acquis lors de cette campagne électorale et je suis impatient de voir ce que l'avenir réserve. Avant de conclure, je tiens à remercier sincèrement tous ceux qui nous ont soutenu, qui ont cru en nous et qui ont travaillé avec détermination pour cette campagne. Votre énergie et votre confiance ont été pour nous une source d'inspiration et de motivation. Nous allons continuer à nous battre pour nos idéaux et nos valeurs, et je suis convaincu que nous réussirons à faire une différence positive dans nos communautés.