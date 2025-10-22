Gabon: Restitution officielle de la cartographie nationale des projets de développement

Lundi 20 octobre 2025, a eu lieu la cérémonie officielle de présentation de la Cartographie Nationale des Projets de Développement à l'hôtel Radisson Blu, sous la présidence de la Ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono.

L'événement a réuni plusieurs membres du Gouvernement, des présidents d'institution de la République, ainsi que des partenaires techniques et financiers.

La cartographie Nationale des Projets de Développement a été réalisée entre Mai et Juin 2025.

Elle recense 675 projets répartis sur l'ensemble des 9 provinces du pays avec plusieurs objectifs :

- avoir une vision globale et géolocalisée des investissements publics,

- Suivre en temps réel leur niveau d'exécution,

- Renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques.

Une plateforme numérique de suivi dynamique développée sous Power BI a été créée pour permettre la visualisation, l'analyse et la mise à jour en temps réel des données collectées sur le terrain.

Grâce à ce dispositif, les autorités pourront :

- identifier les projets prioritaires par province ou par secteur,

- Évaluer les retards d'exécution,

- Et orienter plus efficacement les investisseurs à venir.