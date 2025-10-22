Gabon: Lebombi-Leyou - Berthe Boubou Bokoko, la Voix des Femmes et du Renouveau, entre en lice pour les Sénatoriales

Dans un contexte politique marqué par la quête de renouveau et de représentativité, Mme Berthe Boubou Bokoko a officiellement annoncé sa candidature aux élections sénatoriales dans le département de la Lebombi-Leyou (Moanda/Mounana).

Unique femme en lice dans cette circonscription, elle incarne une voix d'équilibre, d'expérience et de courage politique, portée par une vision claire : faire de la Lebombi-Leyou un modèle de progrès, de cohésion et de développement durable.

« Je me présente animée par le sens du devoir et la volonté de servir ma communauté. » a-t-elle déclaré, soulignant son engagement citoyen et son attachement profond à la population de la Lebombi-Leyou.

Forte de son parcours politique remarqué pendant la Transition, l'ancienne Sénatrice et Présidente de la Commission Santé, Éducation, Affaires sociales, Culturelles et de la Communication, ainsi que Présidente du Réseau des Femmes Sénateurs du Gabon, entend poursuivre son oeuvre législative au service du pays et de son département.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son ambition : défendre les intérêts locaux avec rigueur, transparence et détermination, tout en favorisant la participation des jeunes, des femmes et des acteurs économiques dans le développement territorial.

Pour Mme Bokoko, le Sénat ne doit pas seulement être une institution de contrôle, mais aussi un moteur de solutions concrètes pour les territoires. Sa candidature s'inscrit ainsi sous le signe de l'écoute, du dialogue et du rassemblement, autour de projets communautaires capables d'améliorer durablement les conditions de vie des populations.

En se présentant, Berthe Boubou Bokoko incarne le visage d'une nouvelle espérance politique, celle d'une femme de conviction qui connaît les réalités du terrain et qui aspire à redonner à la Lebombi-Leyou toute sa place dans la dynamique nationale.

« Ensemble, faisons de la Lebombi-Leyou un modèle de progrès et de cohésion », conclut-elle avec une détermination tranquille qui séduit déjà de nombreux électeurs.