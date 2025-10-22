Afrique: Airtel Africa encourage la collaboration pour construire l'avenir numérique du continent

Airtel Africa, l'un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et d'argent mobile dans 14 pays africains, a mis en avant les partenariats industriels, l'intelligence artificielle (IA) et les centres de données comme piliers essentiels pour assurer l'avenir numérique de l'Afrique.

Selon Sunil Taldar, DG d'Airtel Africa, cela façonnera la prochaine décennie de la révolution des télécommunications en Afrique, marquant le passage d'une simple connexion entre les personnes à la possibilité pour celles-ci de créer de la valeur grâce à ces connexions.

Dans un discours prononcé lors du MWC25 Kigali, M. Taldar a déclaré : « La décennie numérique de l'Afrique a commencé. Le continent qui a autrefois fait un bond en avant dans le domaine de la téléphonie mobile, est maintenant prêt à faire un nouveau bond en avant, vers une ère où chaque octet de données alimentera la productivité et où chaque connexion contribuera à la prospérité. »

Selon lui, « l'Afrique est prête pour son prochain bond en avant, passant de l'accès à la productivité. Cela nécessite un partenariat entre les opérateurs qui co-construisent, les fabricants de technologies qui équipent, les régulateurs qui facilitent, les investisseurs qui croient, les régimes fiscaux qui soutiennent et les jeunes Africain(e)s qui créent. Ensemble, nous pouvons construire un continent où les données sont traitées localement, les talents sont cultivés à l'échelle nationale et l'innovation est déployée à l'échelle mondiale ».

Le DG d'Airtel Africa a poursuivi en déclarant que « l'avenir numérique de l'Afrique a besoin de l'IA pour rendre les réseaux plus intelligents et plus écologiques, l'expérience client plus intuitive et les transactions mobiles plus sûres et plus intuitives. Il faudra également un réseau connecté de centres de données reliés par une fibre à haute capacité pour permettre une participation numérique inclusive, même dans les régions reculées. »

« Airtel Africa », a-t-il déclaré, « investit dans de grands centres de données au Nigéria et au Kenya afin de soutenir l'avenir numérique du continent. Nous déployons également l'IA dans nos opérations, notamment pour la détection des spams par SMS, l'intégration des clients, la détection des fraudes liées à l'argent mobile et l'optimisation énergétique des sites ».

L'édition 2025 du rassemblement annuel des leaders industriels, des innovateurs et des décideurs politiques, qui se tient chaque année à Kigali, au Rwanda, explore comment la connectivité et les technologies numériques accélèrent la transformation de l'Afrique.

Lors de l'ouverture officielle du MWC25 Kigali, le président rwandais Paul Kagame a souligné que l'Afrique était passée en quelques années d'une connectivité limitée à une économie axée sur la téléphonie mobile.

« Si les défis auxquels l'Afrique est confrontée sont importants, ils offrent également un grand potentiel de croissance si nous collaborons. Les gouvernements, le secteur privé et les autres partenaires doivent harmoniser leurs politiques et créer un environnement propice à l'innovation. Cela permettra à nos systèmes de données et de paiement de circuler en toute sécurité à travers les frontières et de connecter nos économies. L'avenir que nous devons construire est celui d'une Afrique audacieuse, connectée et compétitive », a ajouté le président Kagame.