Gabon: Des critères - Attribution de la nationalité oui ! déchéance de la nationalité s'il le faut !

Ce que j'observe de loin... Certains articles du Code de la nationalité gabonaise doivent passer en boucle dans toutes les chaînes TV et radio (en français et en langues locales) pour éduquer toute la masse populaire. Il faut bien, je le pense, que l'on mette en lumière les conditions ou critères d'attribution, de prononciation de la nationalité gabonaise et, en même temps en évidence les points, les articles disposant de la déchéance de cette même nationalité.

En effet, il est temps qu'on avance ! Avec cette démesure observée, on va un peu dans tous les sens, cela risque de pousser à une révolte ou révolution. C'est à éviter. Il faut prévoir le mal afin de l'éviter. Par anticipation, l'Etat doit rassurer et apaiser tout le monde en mettant ordre et discipline dans la prononciation et la déchéance de la nationalité et, dans le même élan, être plus clair sur le foncier (les terres ancestrales car les populations y tiennent encore fermement).

Force reste à la loi, alors cette loi doit s'appliquer avec une théorie juste de la justice.

Sur la nationalité. Un souvenir me revient. Un ministre de l'Education Nationale avait mis à exécution une disposition de la loi qui interdisait aux élèves étrangers de s'inscrire et de participer aux examens nationaux si ces derniers et leurs parents respectifs n'étaient pas en règle (titre de séjour...). Comment lui donner tort puisque c'était une disposition de la loi ! Par la suite, plusieurs élèves ont dû rentrer chez eux (pays d'origine) lorsque d'autres (élèves et parents) se sont conformés. J'ai eu, à l'époque, des élèves des classes de Terminales A, B et C qui ont abandonné leurs études malheureusement pour finalement vendre au marché Mont Bouet (je croisais certains en faisant mes courses)...

Ceci pour dire que parfois la loi est dure mais force reste à la loi.

Mon commentaire. Depuis un moment, nous vivons certains signes ici et là sur les questions du foncier et de la nationalité, lesquels devraient nous amener à réfléchir à nouveau et à être objectifs et non sentimentalistes sur des questions aussi sensibles. Il y va de la stabilité et de l'avenir de notre pays.

Tenir compte de tous les gabonais (de souche et d'adoption) en trouvant le juste milieu car, il faut le reconnaitre, nous avons des gabonais d'adoption qui aiment véritablement ce pays lorsque certains ont un "pied ici un pied là-bas chez eux", d'autres "font genre" dans le folklore, la marmaille, pensant encore que tout leur est permis...

Il y a état d'urgence, mettons de la lumière.