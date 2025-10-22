Afrique: Hockey sur patins - Les Angolais infligent une défaite historique aux Sud-Africains

21 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/MC/SB

Luanda — L'Angola a battu l'Afrique du Sud 23-1 à la deuxième journée du Championnat d'Afrique senior masculin de hockey sur patins, un résultat historique sur le continent.

La victoire, remportée au pavillon de la Cidadela Desportiva de Luanda, a été forgée dès la première mi-temps, où les hôtes ont marqué 10 buts, presque tous consécutifs.

Lors de ce match, plus de la moitié des cinq buts de l'Angola ont été marqués, contre une Afrique du Sud plus forte physiquement, mais manquant de prouesses techniques et tactiques.

À la troisième journée, l'Angola affrontera l'Égypte dans un match similaire.

Grâce à cette victoire, l'Angola consolide son avance avec 4 points, contre zéro pour son adversaire.

Fiche technique :

Arbitres : Hyde Louis (Italie), Alfonso Rogos (Espagne)

Équipes

Angola : Bruno Santos (Gr), Mário Sumbo (4), Francisco Eduardo (6 - Cap), João Furtado (2), Mordecai Conde (3), Erivaldo Domingos (1), José Albino (2), Nelson Miope (2), Evanilson Pedro (3) et Dorivaldo Francisco (Gr)

Entraîneur : Alberto Domingos "Jó"

Afrique du Sud : Sebastião Mortágua (Gr), Keane Gonçalves (00), Cláudio Gonçalves (00), Daniel Mortágua (00), Ricardo Madeira (1), Kennan Madeira (00), Roberto Coimbra (00), Hélder Namborete (00), Leandro Coimbra (Cap) et Kanya Maken (Gr)

Entraîneur : Fernando Maia

