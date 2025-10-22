Congo-Brazzaville: Un homme affirme avoir été torturé par la police et réclame justice

22 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Loïcia Martial

Au Congo-Brazzaville, un jeune homme de 28 ans, qui affirme avoir été violenté par la police, réclame le jugement de ses agresseurs et revendique une prise en charge, trois ans après les faits.

Alberto Lissassi, un jeune homme diplômé sans emploi, dit avoir été interpellé sans motif le 30 mai 2022. Il affirme avoir été torturé, ce qui lui a valu la perte de son oeil gauche. Depuis lors, il a porté plainte. Après une première comparution des policiers accusés en juillet 2024, rien n'a bougé.

Un blocage qu'il dénonce. « En ce net moment, le dossier est bloqué au niveau du parquet de la République, qui manque réellement la volonté d'enrôler ce dossier. Parce que ces prévenus bénéficiaient du privilège de juridiction d'Officiers de police judiciaire. Mais la Cour suprême avait levé leur qualité d'Officiers de police judiciaire et avait donné l'ordre au Tribunal de grande instance de procéder à l'instruction et au jugement de l'affaire », explique-t-il.

Une « justice à double standard »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le jeune homme et son avocat craignent aujourd'hui que sa situation se complique. « Tant qu'il n'y aura pas de verdict, je ne serai pas en mesure d'être évacué, parce que l'État est civilement responsable dans cette procédure », ajoute-t-il.

Cette situation étonne Trésor Nzila, défenseur des droits de l'homme. « C'est très regrettable. Le droit à la justice, le droit à l'indemnisation ne devraient pas être un parcours de souffrance, pour ce cas emblématique et symptomatique d'une justice à double standard », déplore-t-il.

Les autorités judiciaires n'ont pas encore commenté sur cette affaire.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.