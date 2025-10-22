Sud-Soudan: Plus de 70 enfants retrouvent leurs mères expulsées plus tôt du Soudan

Au Soudan du Sud, l'émotion et de nombreuses interrogations face aux expulsions de ressortissants sud-soudanais vivant au Soudan voisin. Plus d'un million de réfugiés, dont 800 000 Sud-Soudanais, ont afflué vers le Soudan du Sud depuis le début de la guerre au Soudan en avril 2023. Mais de très nombreux Sud-Soudanais sont toujours au Soudan, notamment à Khartoum, où ils font actuellement face à une campagne de rapatriements forcés, et ce, depuis une semaine. Des mères ont notamment été expulsées vers le Soudan du Sud sans leurs enfants.

Ce mardi 21 octobre, 71 enfants ont pu être réunis avec leurs mères. C'est un soulagement pour des mères traumatisées. Expulsées le 13 octobre par la police soudanaise, après des contrôles de titres de séjour impromptus, dans la rue ou à leur domicile, elles avaient dû abandonner leurs enfants. C'est de cette manière que, selon nos informations, près de 300 personnes ont été expulsées du Soudan, via le poste-frontière de Joda, depuis la semaine dernière.

Des enfants laissés à l'abandon

Les autorités du comté de Renk, situé au nord-est du Soudan du Sud, ont insisté pour que les enfants laissés à l'abandon soient récupérés. Elles ont ainsi annoncé ce mardi avoir pu récupérer 71 enfants à Khartoum et les avoir réunis avec leurs mères, et demandent que les probables expulsions à venir se déroulent avec plus de respect pour les familles.

Une vaste campagne visant les étrangers et les réfugiés sans titre de séjour valide est en effet en cours au Soudan. Selon des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur cités par le média en ligne Sudan Tribune, ce sont près de 20 000 étrangers qui sont concernés.