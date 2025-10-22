Afrique du Sud: Un accord «à l'amiable» a été trouvé pour l'ANC

En Afrique du Sud, l'ANC devait se présenter ce mardi 21 octobre devant la Haute Cour pour contester le gel de ses comptes bancaires après des problèmes de dette. Finalement, le parti annonce qu'un accord a été trouvé avec l'entreprise qui dit ne pas avoir été payée entièrement pour des services facturés pendant la campagne présidentielle de 2024.

On ne connait pas le contenu de cet accord entre le Congrès national africain (ANC) et l'entreprise Ezulweni. Le parti précise d'ailleurs dans un communiqué qu'il ne répondra à aucune question sur cette affaire. Tout ce que l'on sait, c'est que l'ANC et l'entreprise de marketing en question ont discuté, et ont accepté une procédure de remboursement sans passer par les tribunaux.

Gel des comptes de l'ANC

L'entreprise Ezulweni réclame plusieurs millions d'euros à l'ANC pour des affiches et des banderoles de campagne. Une décision de justice avait alors ordonné le gel des comptes du parti tant que cette somme n'était pas remboursée. Et l'ANC avait prévu de se rendre au tribunal ce mardi 21 octobre pour contester cette décision, qui entache sa réputation. Parce que par effet domino, ce gel des comptes a entraîné d'autres retards de paiements ici et là, pour des compagnies d'eau ou d'électricité par exemple, alors que l'ANC a déjà nettement perdu en popularité justement à cause de cet effondrement des services publics.

Cet accord très « confidentiel » et « à l'amiable » permet donc au parti de reprendre immédiatement le contrôle de ses finances. C'est déjà la deuxième fois qu'un accord de remboursement est conclu entre l'ANC et cette même société de marketing, après des problèmes de paiements.