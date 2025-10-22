Afrique du Sud: Un accord «à l'amiable» a été trouvé pour l'ANC

22 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Valentin Hugues

En Afrique du Sud, l'ANC devait se présenter ce mardi 21 octobre devant la Haute Cour pour contester le gel de ses comptes bancaires après des problèmes de dette. Finalement, le parti annonce qu'un accord a été trouvé avec l'entreprise qui dit ne pas avoir été payée entièrement pour des services facturés pendant la campagne présidentielle de 2024.

On ne connait pas le contenu de cet accord entre le Congrès national africain (ANC) et l'entreprise Ezulweni. Le parti précise d'ailleurs dans un communiqué qu'il ne répondra à aucune question sur cette affaire. Tout ce que l'on sait, c'est que l'ANC et l'entreprise de marketing en question ont discuté, et ont accepté une procédure de remboursement sans passer par les tribunaux.

Gel des comptes de l'ANC

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'entreprise Ezulweni réclame plusieurs millions d'euros à l'ANC pour des affiches et des banderoles de campagne. Une décision de justice avait alors ordonné le gel des comptes du parti tant que cette somme n'était pas remboursée. Et l'ANC avait prévu de se rendre au tribunal ce mardi 21 octobre pour contester cette décision, qui entache sa réputation. Parce que par effet domino, ce gel des comptes a entraîné d'autres retards de paiements ici et là, pour des compagnies d'eau ou d'électricité par exemple, alors que l'ANC a déjà nettement perdu en popularité justement à cause de cet effondrement des services publics.

Cet accord très « confidentiel » et « à l'amiable » permet donc au parti de reprendre immédiatement le contrôle de ses finances. C'est déjà la deuxième fois qu'un accord de remboursement est conclu entre l'ANC et cette même société de marketing, après des problèmes de paiements.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.