Ile Maurice: Neurodiversity Hub Mauritius - Créer des liens, ouvrir des possibles

Retenez bien ces deux noms : Ashley Dussoye et Yashoda Auchombit. Ils sont les deux cerveaux derrière le Neurodiversity Hub Mauritius, une initiative qui ne se limite pas à soutenir les familles d'enfants autistes, mais englobe également celles confrontées à la dyslexie, la dyscalculie ou encore au syndrome de Gilles de la Tourette. Depuis sa création en mars 2025, le hub organise des activités et tente de venir en aide à tous ceux qui en ont besoin, tout en sensibilisant le public à la neurodiversité.

Quoi de mieux qu'une activité sportive pour se donner du peps et tisser des liens ? C'est ce qu'ont choisi les fondateurs pour leur première initiative. En mars une randonnée à Deux-Mamelles a été organisée en compagnie de Jah Yeh et d'une école privée avec des éducateurs spécialisés dans le domaine des Special Education Needs.

La journée a été un succès et a permis aux participants de créer des liens forts, évoluant tous dans un cadre unique : celui de la nature. «Pour la petite histoire, c'est après une réunion en ligne avec Ashvin Gudday et l'Association pour la protection des droits des handicapés (APDH) que tout a commencé. Ils voulaient sensibiliser sur l'autisme et nous avons accepté de nous lancer dans cette aventure», confie Yashoda Auchombit en souriant.

La mission du hub repose sur trois piliers : éduquer - plaider - autonomiser. «Nous menons des campagnes de sensibilisation continues pour faire de Maurice une île inclusive. Notre engagement découle de notre vécu : nous avons été témoins pendant trop longtemps des luttes et de la stigmatisation. Il est temps de changer nos communautés et ce changement commence par la compréhension des différentes facettes de la neurodiversité», explique Yashoda. En avril, le hub a organisé un Autism Trail et des célébrations de Pâques au Sodnac Wellness Park, permettant aux parents et aux enfants de passer du temps ensemble et de partager des moments précieux.

En octobre, pour la Journée mondiale des animaux, le hub a lancé, en collaboration avec le sauveteur de chiens, Abeenesh Mottay, l'initiative Neurodiversity Hub Mauritius Dog Adoption Initiative. «Notre premier bénéficiaire est un enfant autiste de cinq ans, qui se lie progressivement avec son chiot. Nous espérons que d'autres enfants neurodivergents participeront à cette belle initiative», souligne Ashley Dussoye.

Les parents, dit-il, sollicitent régulièrement le hub, souvent parce qu'ils se sentent perdus face à un diagnostic d'autisme ou n'ont pas reçu le soutien attendu du ministère. «Beaucoup ne savent pas comment gérer cette situation. Nous nous appuyons sur des professionnels du domaine, puis, procédons étape par étape. Chaque cas est unique», précise-t-il.

Le fondateur revient sur l'histoire du petit garçon de cinq ans : «Il n'arrivait pas à se socialiser. Avec son chiot, il commence à s'ouvrir. Cette méthode est déjà pratiquée à l'étranger et, comme Yashoda est en Angleterre, elle a souhaité tenter l'expérience à Maurice.

Pour le moment, les résultats sont très encourageants.» Il insiste également sur l'importance de réduire le temps d'écran pour ces enfants : «Beaucoup de parents préfèrent donner un téléphone à leur enfant, mais il faut les aider à se reconnecter avec le monde réel et à interagir avec leur environnement.»

Malgré ses quelques mois d'existence, le Neurodiversity Hub Mauritius a déjà touché de nombreuses familles. «Nous espérons que le gouvernement pourra revoir certaines pratiques, et organiser des consultations avec les parents pour comprendre leur quotidien et innover dans le soutien aux enfants neurodivergents», soutient Ashley.

Pour lui, chaque personne neurodivergente mérite les mêmes chances, que ce soit à l'école ou dans le monde professionnel. Elles possèdent des compétences uniques et une façon de penser différente, sources de créativité et de solutions innovantes.

Le hub ne pourrait exister sans son équipe de bénévoles et de parents, et les fondateurs tiennent à remercier particulièrement Ashvin Gudday de l'APDH pour son soutien constant. En avril, l'APDH avait d'ailleurs organisé une journée d'animation complète autour de l'autisme dans un centre commercial du Nord.

Actif sur Facebook et Instagram depuis mars 2025, le hub invite toute personne souhaitant soutenir ses actions à le contacter via sa page Facebook Neurodiversity Hub Mauritius ou par téléphone au 5929 6168. Le hub se veut une plateforme de soutien, de rassemblement et d'action, prête à transformer la société mauricienne en une île plus inclusive et ouverte à la diversité.