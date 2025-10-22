Afrique du Nord: 2e édition du festival international du cinéma du Sahara - L'Algérie à l'honneur

Cette 2e édition du festival international du cinéma du Sahara se tient après une première édition qui a jeté les bases d'un festival qui valorise la culture du Sahara et de la région de Kébili comme une destination touristique, culturelle et cinématographique.

Après une première édition réussie, l'Association d'art du Sahara organise du 29 octobre au 2 novembre à Ksar Ghilène la 2e édition du Festival international du cinéma du Sahara avec le soutien du ministère de la Culture et le concours de l'Office national du tourisme et l'Etablissement national des manifestations artistiques et culturelles, la délégation régionale des affaires culturelles de Kébili ainsi que la délégation régionale de la jeunesse et du sport de Kébili.

13 pays prendront part à cette 2e édition. Il s'agit de l'Egypte, Liban, Italie, Maroc, Algérie, Norvège, Arabie saoudite, Syrie, Espagne Jordanie, Grande-Bretagne, Libye et Tunisie dont les films en compétition seront en lice pour les prix la Rose des sables d'or, d'argent, de bronze et du jury. Cette année, l'Algérie sera l'invitée d'honneur avec la présence de films et d'invités.

Cette 2e édition du Festival international du cinéma du Sahara se tient après une première édition qui a jeté les bases d'un festival qui valorise la culture du Sahara et de la région de Kébili comme une destination touristique, culturelle et cinématographique dont l'objectif est de dynamiser le tourisme «sahraoui» et de faire découvrir aux participants la beauté des régions du sud de la Tunisie, promouvoir la décentralisation des activités culturelles et rapprocher le cinéma des zones reculées du pays. L'expérience est concluante avec le Festival du Théâtre qui se déroule tous les deux ans en alternance avec celui du cinéma. La 2e édition comprend plusieurs sections.

Outre les séances de projection, un colloque scientifique, des rencontres et quatre ateliers se tiendront tout au long du festival. L'atelier de réalisation sera animé par Zied Litayem, l'atelier de musique et de photographie sera encadré par Karim Khlibi, l'atelier de l'espace et du cinéma est confié à Iskander Tlili et l'atelier de l'acteur devant la caméra à Daniela Jordano.

Quatre compétitions sont au programme avec quatre jurys : jury des films de jeunes cinéastes, jury des films de fiction, jury des films documentaires et jury des films de jeunes réalisatrices de 60 minutes de cinéma. Un programme parallèle réunit des projections, des soirées musicales, une représentation théâtrale sur grand écran «Tidinit» autour du thème du patrimoine musical «sahraoui» en Afrique et des spectacles d'arts vivants numériques présentés par l'artiste photographe Nour Jalouli.

La chanteuse Lobna Noâmane proposera, au cours de la soirée de clôture, un spectacle musical qui tourne autour du patrimoine, de la musique traditionnelle et de la musique rythmique.