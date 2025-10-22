Tunisie: Gafsa - Quand l'hôpital et l'école s'unissent pour le bien-être des élèves

Dans un élan de solidarité sanitaire et éducative, le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et la société civile, a placé les élèves de Gafsa et de Métlaoui au coeur d'une journée nationale dédiée à la prévention et au bien-être. Entre dépistages médicaux, actions de sensibilisation et distribution de lunettes correctrices, cette initiative illustre l'engagement concret de l'État à faire de la santé scolaire une priorité nationale.

Sous l'égide du ministère de la Santé et en collaboration avec l'association One Day One Dream, un événement sanitaire d'envergure a été organisé hier au centre hospitalo-universitaire Houcine Bouzayene de Gafsa et à l'hôpital régional de Métlaoui, avec la participation active des équipes de santé scolaire et en coordination avec les établissements éducatifs de la région.

Cette initiative nationale, menée en partenariat avec le ministère de l'Éducation, s'inscrit dans le cadre des efforts constants déployés par le ministère de la Santé pour renforcer la prévention et la sensibilisation sanitaire au sein du milieu scolaire. Elle vise notamment à ancrer une culture de la santé préventive chez les élèves à travers des consultations gratuites, des séances d'éducation sanitaire et des actions de dépistage centrées sur la santé bucco-dentaire et visuelle.

Les équipes médicales mobilisées ont procédé à des examens de dépistage au profit de plus de 150 élèves -- dont 49 à l'hôpital Houcine Bouzayene et 102 à l'hôpital régional de Gafsa issus de plusieurs écoles de la région.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les enfants souffrant de troubles visuels issus de la délégation de Métlaoui ont pu bénéficier de lunettes correctrices offertes, tandis que des brochures et des conseils pratiques ont été distribués aux élèves et aux cadres éducatifs afin de promouvoir les bons gestes de prévention contre les maladies oculaires et la carie dentaire.

Au-delà des chiffres, cette journée illustre la synergie exemplaire entre les secteurs de la santé et de l'éducation, mais aussi l'adhésion de tous les acteurs -- autorités locales, équipes médicales, enseignants et société civile -- à un même objectif : assurer un environnement scolaire sain et protecteur pour les enfants et adolescents.

Cette action, appelée à se renouveler chaque année, traduit la volonté nationale d'ancrer durablement la santé scolaire comme pilier du bien-être et de la réussite éducative des jeunes générations.