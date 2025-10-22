Tunisie: Pourquoi - Il ne faut pas se leurrer...

Malgré la qualification de l'équipe nationale au Mondial 2026 (comment pouvait-il en être autrement ?), il ne faut pas trop se leurrer et se bercer d'illusions. Nous sommes loin du compte.

Il n'y a qu'à voir les performances de nos équipes représentatives dans les compétitions africaines pour en être convaincus. Face à des équipes qui sont loin d'être des foudres de guerre (à l'exception de la JSKabylie qui s'est offert le luxe de battre l'USM dans son propre fief), nos représentants -- à part l'EST -- ont été battus à plate couture.

Ce ne sont pas des reproches qu'on leur fait, mais c'est la réalité, une réalité bien amère. Alors revenons sur terre et retroussons les manches.