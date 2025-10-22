Tunisie: Collision, hier, entre deux métros à Tunis - des questions en suspens

Hier, aux alentours de 11h30, un accident impliquant deux rames de métro léger, les lignes 3 et 5, a eu lieu entre les stations Meftah Saadallah et Rommana.

La collision s'est produite alors que la rame de la ligne 5 n'était pas en arrêt et circulait normalement sur la voie habituelle. Ces deux lignes partagent une voie commune avant une bifurcation, la ligne 3 bifurquant à droite vers Ibn Khaldoun, et la ligne 5 continuant tout droit vers la cité El Intilaka. Les premières observations indiquent que l'impact aurait eu lieu juste avant que la ligne 3 n'entame son virage.

Comment un tel accident a-t-il pu se produire sur ce tronçon ? La vitesse des rames a-t-elle été en cause ? L'hypothèse d'une erreur humaine est au centre des interrogations : inattention, somnolence, ou utilisation d'un téléphone de la part d'un conducteur ? Un dysfonctionnement technique au niveau des rames ou de la signalisation est également envisagé.

Pour l'heure, aucune conclusion ne peut être tirée. La directrice de la communication et des relations extérieures à la Transtu, s'exprimant sur les ondes de Mosaique FM, a confirmé l'ouverture immédiate d'une enquête. Deux commissions d'investigation, l'une au sein de la Transtu et l'autre au niveau du ministère des Transports, ont été chargées cette enquête afin de déterminer les causes exactes de l'accident et d'établir les responsabilités de chacun.

Malgré le choc, les passagers ont été surtout victimes de frayeur. Cependant, une quarantaine de personnes parmi les voyageurs ont fait des malaises ou ont été légèrement blessés. Quatre personnes, dont un agent de sûreté, présent dans la cabine du conducteur et dans un état assez grave ont été admis à l'hôpital et se trouvent actuellement sous contrôle.

Cet accident remet en lumière deux problématiques majeures : la nécessité de la maintenance et du renouvellement de certaines rames de métro, jugées très anciennes, ainsi que l'importance de la formation continue des conducteurs de métro qui doit être axée sur la vigilance durant le service et la sensibilisation à la sûreté des voyageurs.