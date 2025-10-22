Tunisie: Les bonnes pratiques de gouvernance

21 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Marwa Saidi

Dans une déclaration accordée aux médias, le professeur universitaire et membre de l'Iace, Sabri Boubakri, a présenté les bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise. Il a souligné, en ce sens, qu'il est nécessaire de jeter les bases d'une bonne gouvernance au sein du conseil d'administration de l'entreprise et de conférer à ses membres la capacité d'accomplir leurs missions avec compétence tout en se conformant aux normes internationales en vigueur.

Ces conseils d'administration devraient, selon ses dires, être renforcés par des membres neutres ayant une expertise dans les domaines de la finance et de la comptabilité et qui ont une capacité décisionnelle.

Ils sont, aujourd'hui, appelés à s'ouvrir sur de nouveaux défis et enjeux auxquels fait face l'entreprise comme notamment l'instauration de directions chargées du développement durable ou de la gestion de risques, étant donné l'émergence de risques géopolitiques, climatiques et de perturbation des chaînes d'approvisionnement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté que la loi 2005-96 relative à la sécurité des relations financières était, à l'époque, novatrice. Mais il est venu le temps, selon ses dires, de la réviser afin de l'améliorer et de l'adapter aux changements qui sont en train de s'opérer dans le monde. Parmi les propositions avancées figure celle de créer un comité chargé de contrôler les activités des entreprises et des directions de comptabilité et de superviser les experts-comptables, dont l'objectif sera de protéger les investisseurs et les entreprises économiques et de garantir leur durabilité.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.