Tunisie: Les bonnes pratiques de gouvernance

Dans une déclaration accordée aux médias, le professeur universitaire et membre de l'Iace, Sabri Boubakri, a présenté les bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise. Il a souligné, en ce sens, qu'il est nécessaire de jeter les bases d'une bonne gouvernance au sein du conseil d'administration de l'entreprise et de conférer à ses membres la capacité d'accomplir leurs missions avec compétence tout en se conformant aux normes internationales en vigueur.

Ces conseils d'administration devraient, selon ses dires, être renforcés par des membres neutres ayant une expertise dans les domaines de la finance et de la comptabilité et qui ont une capacité décisionnelle.

Ils sont, aujourd'hui, appelés à s'ouvrir sur de nouveaux défis et enjeux auxquels fait face l'entreprise comme notamment l'instauration de directions chargées du développement durable ou de la gestion de risques, étant donné l'émergence de risques géopolitiques, climatiques et de perturbation des chaînes d'approvisionnement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté que la loi 2005-96 relative à la sécurité des relations financières était, à l'époque, novatrice. Mais il est venu le temps, selon ses dires, de la réviser afin de l'améliorer et de l'adapter aux changements qui sont en train de s'opérer dans le monde. Parmi les propositions avancées figure celle de créer un comité chargé de contrôler les activités des entreprises et des directions de comptabilité et de superviser les experts-comptables, dont l'objectif sera de protéger les investisseurs et les entreprises économiques et de garantir leur durabilité.