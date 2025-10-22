Tunisie: L'équipe BlackShark, première équipe arabe qualifiée pour la finale mondiale de la Battle of Robots, de retour à Tunis

21 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Les champions tunisiens de robotique de combat, membres de l'équipe BlackShark, sont revenus au pays ce mardi 21 octobre, après avoir accompli un exploit historique : leur qualification pour la finale mondiale du championnat "Battle of Robots 2025", qui se tiendra le 21 décembre prochain à Moscou, en Russie.

Composée de cinq ingénieurs tunisiens talentueux (Abdelsalem Jarray, Oussema Bezzayouch, Ahmed Hamdi, Ahmed Chaabbi et Abdessattar Belhassen) la BlackShark Team devient ainsi la première équipe arabe et africaine à atteindre la finale de cette prestigieuse compétition d'ingénierie et de robotique.

La Battle of Robots, considérée comme le plus grand championnat mondial de robots de combat, réunit chaque année les meilleures équipes issues de plus de dix pays, dont l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Iran, la Biélorussie et le Kazakhstan. L'édition 2025 a sélectionné 112 équipes parmi plus de 300 candidatures, dont 64 dans la catégorie lourde des 110 kg où concourt l'équipe tunisienne.

Cette performance exceptionnelle témoigne du savoir-faire technologique et du potentiel scientifique de la jeunesse tunisienne dans des domaines de pointe tels que la mécatronique, l'intelligence artificielle et la robotique avancée.

L'Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT) a salué cette réalisation, la qualifiant de « fierté nationale » et d'illustration du rôle stratégique de l'ingénierie dans le développement économique et scientifique de la Tunisie.

L'équipe BlackShark appelle à un soutien national accru, notamment en matière d'équipement et d'accompagnement technique, pour parfaire sa préparation avant la finale mondiale de Moscou.

