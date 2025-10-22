Tunisie: « Ouvrons la grenade, ouvrons le dialogue » - Un appel à la prévention du cancer du sein au pays

En Tunisie, octobre se teinte de deux couleurs : le rouge éclatant des grenades dans les marchés et le rose des rubans qui rappellent l'urgence du dépistage du cancer du sein.

Cette année, Roche Tunisie SA, en partenariat avec la Société Tunisienne d'Oncologie Médicale (STOM) et le Ministère de la Santé, s'engage dans une nouvelle campagne nationale de sensibilisation : « lٕىجl نفركو lلرمّlنö» ,Ouvrons la grenade, ouvrons le dialogue.

Cette campagne s'inscrit dans la continuité des initiatives de Roche Tunisie visant à renforcer la prévention et le dépistage du cancer du sein à travers une approche de proximité, inclusive et culturelle.

La grenade, symbole de vie et de parole

Symbole de vie, de santé et de féminité, la grenade devient le fil conducteur d'une initiative qui invite à rompre le silence autour du cancer du sein.

Car la grenade n'est pas qu'un fruit de saison. Elle renferme des centaines de grains, comme le corps abrite des milliers de cellules. Certaines donnent la vie, d'autres peuvent un jour basculer.

Comme on l'ouvre pour en révéler le coeur, cette campagne incite à regarder, à parler, à consulter, à ne plus détourner le regard ni attendre.

Parce que la prévention commence toujours par un geste simple, mais essentiel.

Des chiffres qui racontent l'urgence

Le cancer du sein reste le premier cancer féminin en Tunisie, représentant près de 30% des cancers chez la femme.

Aujourd'hui, une femme sur dix est concernée. En Tunisie, plus de la moitié des cas de cancer du sein sont diagnostiqués chez des femmes de 50 ans et plus et jusqu'à 10% des cas sont rapportés chez des femmes jeunes âgées de moins de 35 ans.

Si la maladie progresse, les efforts de dépistage et les avancées médicales permettent de sauver toujours plus de vies. La mortalité liée au cancer du sein recule d'environ 1,2% par an.

Aujourd'hui encore, de nombreuses femmes ne réalisent pas de dépistage régulier, souvent par manque d'information ou de proximité des services. C'est cette barrière que la campagne « lٕىجl نفركو lلرمّlنö » entend lever.

En soutenant les efforts nationaux de dépistage, cette campagne en collaboration avec la STOM, contribue à la stratégie nationale de lutte contre le cancer, portée par le Ministère de la Santé.

Les chiffres ne disent pas tout, les femmes si

Parce que chaque femme porte en elle une histoire, une force et parfois des silences, Roche Tunisie et la STOM lancent la campagne « lٕىجl نفركو lلرمّlنö », une invitation à parler, à comprendre et à agir face au cancer du sein.

Cette initiative s'adresse à toutes les Tunisiennes, où qu'elles soient, en rapprochant la sensibilisation du quotidien à travers un dispositif déployé à l'échelle nationale.

La campagne adopte une approche multicanale combinant sensibilisation sur le terrain, interventions médiatiques et mobilisation digitale. Des témoignages, des chroniques santé et des activations locales permettront de toucher un public large et diversifié.

Sur les routes et dans les grands centres commerciaux, des affiches au ton bienveillant interpellent les femmes pour leur rappeler un geste simple mais essentiel : écouter leur corps. L'autopalpation y est présentée non comme un acte médical, mais comme un réflexe de soin et de confiance envers soi.

À la radio, la parole se libère.

Des interventions d'experts de la STOM visent à informer, rassurer et rappeler que chaque étape, du dépistage à la guérison, peut être accompagnée et soutenue.

Sur les réseaux sociaux, la discussion continue.

Des témoignages donnent la parole à celles et ceux qui vivent ou accompagnent la maladie. Le ton y est sincère, humain, parfois intime -- pour rappeler que la sensibilisation commence souvent par une histoire partagée.

Enfin, la campagne descend dans la rue.

Avec la caravane de la grenade, Roche Tunisie et la STOM vont à la rencontre du public pour écouter, échanger et encourager le dépistage. Ce dispositif itinérant fera halte à Tunis et Testour, à l'occasion du Festival de la Grenade, symbole de vie, de lien et de solidarité.

Un moment fort du mois d'octobre, où science, parole et proximité se rejoignent pour faire de la prévention un acte collectif.

« En Tunisie, la lutte contre le cancer du sein ne se résume pas à un mois de sensibilisation. Elle s'inscrit dans un engagement continu pour renforcer la prévention, le diagnostic précoce et l'accès à l'innovation. Avec cette campagne, nous voulons redonner à chaque femme le pouvoir de la parole et du geste préventif », souligne Asma Messai, Directrice Générale par intérim de Roche Tunisie SA.

Cet engagement partagé s'inscrit dans une démarche commune avec la Société Tunisienne d'Oncologie Médicale (STOM), partenaire clé de cette initiative.

« Le cancer du sein n'est pas seulement un enjeu médical, c'est une priorité de santé publique. À travers cette campagne, la STOM réaffirme son engagement aux côtés du Ministère de la Santé et de Roche Tunisie pour renforcer la culture du dépistage et favoriser un diagnostic plus précoce. Ensemble, nous pouvons réduire le poids de cette maladie et améliorer la qualité de vie des femmes tunisiennes », déclare le Pr. Mehdi Balti, Président de la Société Tunisienne d'Oncologie Médicale (STOM).

Un message simple : dépister, détecter tôt, et agir vite

Pour le corps comme pour le fruit, chaque étape compte. Un grain abîmé se voit, une anomalie détectée tôt se soigne.

Ouvrir la grenade, c'est découvrir ce qu'elle cache.Parler du cancer du sein, c'est faire la même chose avec son corps.

Dépister, détecter tôt, et agir vite : c'est là que tout se joue.

Derrière chaque diagnostic, il y a des vies, des familles, des espoirs. Briser le silence, c'est déjà sauver des vies et ensemble, nous faisons de cette parole un engagement national.

Le Ministère de la Santé, la Société Tunisienne d'Oncologie Médicale (STOM) et Roche Tunisie s'unissent pour rendre ce message accessible à toutes les femmes, afin que le cancer du sein ne soit plus une épreuve vécue seule, ni une peur gardée pour soi.