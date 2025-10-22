Tunisie: Examen des perspectives de la coopération économique et commerciale tuniso-libyenne

Samir Abid, a souligné, mardi, à Tunis, l'impératif de conjuguer les efforts pour impulser les échanges commerciaux et booster les relations économiques bilatérales entre la Tunisie et la Libye.

Le ministre a ajouté, lors d'une réunion avec le ministre de l'Economie et du Commerce Libyen, Mohamed Al-Hwaij, qu'il est impératif, aussi, de surmonter les difficultés entravant le renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays.

Par la même occasion, Abid a salué les progrès réalisés au niveau de l'aménagement des postes frontaliers et des corridors commerciaux, en particulier le corridor continental, qui permettra de développer les échanges bilatéraux et facilitera la conquête des marchés africains, dans le cadre du projet de Zone de libre-échange continentale africaine.(ZLECA).

Pour sa part, Al-Hwaij a fait savoir que son pays espère favoriser une intégration économique plus importante avec la Tunisie dans des domaines diversifiés, appelant à veiller à renforcer la commercialisation des produits tunisiens sur le marché libyen et des produits libyens sur le marché tunisien tout en oeuvrant à conquérir ensemble des marchés africains.

Les deux parties ont mis l'accent, également, sur la nécessité de simplifier les procédures administratives, de diversifier les exportations, et de veiller à assurer le transfert d'expertise et de technologie entre les deux pays.