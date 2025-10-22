Tunisie: Tennis de table - Championnats du monde des jeunes - Wassim Essid au rendez-vous

21 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Walid Nalouti

Le jeune pongiste d'à peine 17 ans représentera la Tunisie au Mondial des jeunes qui se déroulera en Roumanie au mois de novembre.

Pour le tennis de table tunisien, il reste encore une échéance internationale de grande envergure dans le calendrier de l'année 2025. Il s'agit des Championnats du monde des jeunes qui auront lieu en Roumanie du 23 au 30 novembre prochain en Roumanie. La Tunisie sera représentée, lors de ce rendez-vous mondial, par le jeune pongiste Wassim Essid.

Alors qu'il n'a que 17 ans, Wassim Essid se positionne déjà comme porte-drapeau du tennis de table tunisien), En Roumanie, Wassim Essid clôturera une année 2025 riche en performances. En janvier, il a été médaillé d'argent au Tournoi international de Doha. Il a remporté également l'argent aux Championnats internationaux des jeunes en Serbie aux mois d'avril. En août, il s'est adjugé l'or aux Championnats d'Afrique U19.

Une qualification au Mondial par équipe

La dernière performance de l'année de Wassim Essid remonte à vendredi dernier quand il s'est qualifié à Radès au Championnat du monde par équipe qui aura lieu à Londres du 28 avril au 10 mai 2026. La qualification par équipe a été obtenue en atteignant les quarts de finale du Championnat d'Afrique.

Dans cette qualification, Wassim Essid a été associé à Boubakar Bouras, Mechaâl Sobhi, Amir Essid et Youssef Aidelli. Pour rappel, la Tunisie a perdu en quarts de finale du championnat d'Afrique devant le Nigeria (2-3). A noter que la sélection féminine s'est qualifiée également au Mondial de Londres et s'est fait éliminer aussi aux quarts de finale du championnat d'Afrique, et ce, par l'Ouganda.

