Soudan: Signature de plusieurs accords de coopération entre la Ligue islamique mondiale et plusieurs ministères soudanais

21 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Port-Soudan a été le théâtre aujourd'hui de la signature de plusieurs accords de coopération conjoints entre la Ligue islamique mondiale et plusieurs ministères soudanais.

Cet accord vise à renforcer les partenariats et à étendre l'action humanitaire et de développement au Soudan.

Ces accords portent sur la coopération dans les domaines de l'échange d'expertise, du développement des ressources humaines, de l'aide sociale, de la santé, de l'agriculture et de l'irrigation, contribuant ainsi au développement des capacités nationales et soutenant des programmes et projets à dimension humanitaire et sociale.

Les accords ont été signés au nom du gouvernement soudanais par le, ministre des Ressources humaines et du Développement social, tandis que le secrétaire général adjoint de la Ligue islamique mondiale, le Dr Mohammed Saeed Al-Majdouie, a signé au nom de la Ligue.

La signature de ces accords s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des projets et initiatives de la Ligue islamique mondiale au Soudan, qui visent à soutenir les efforts humanitaires et de développement et à consolider les valeurs de coopération et de solidarité entre les peuples islamiques.

