Soudan: Le Premier ministre rencontre le Secrétaire général de la Ligue islamique mondiale

21 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a reçu dans son bureau à Port-Soudan le Secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Son Excellence Cheikh Dr Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, aui est arrivé au Soudan pour une visite officielle de deux jours visant à renforcer la coopération et à promouvoir les efforts et les projets de la Ligue au Soudan.

Le Premier ministre a présidé une réunion conjointe avec plusieurs ministres et responsables concernés.

Les deux parties ont discuté des moyens de développer la coopération entre le Soudan et la Ligue dans les domaines humanitaire, du développement, social, de la santé et de l'éducation, ainsi que de l'échange d'expertise et de la coopération internationale.

Le Premier ministre a affirmé la volonté du Soudan d'approfondir ses relations avec la Ligue islamique mondiale et de bénéficier de son expertises et de ses initiatives en matière de soutien au développement et de renforcement des capacités.

Il a salué le rôle important de la Ligue au service des auestions du monde islamique et de la promotion de la solidarité entre ses peuples.

De son côté, Cheikh Dr. Al-Issa a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et affirmé la volonté de la Ligue d'intensifier ses efforts au Soudan par le biais de projets et d'initiatives humanitaires et de développement contribuant à soutenir la société soudanaise et à promouvoir les valeurs de coopération et de solidarité.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de partenariat entre le Soudan et la Ligue islamique mondiale et confirme le rôle croissant de la Ligue dans le soutien à la stabilité et au développement des pays islamiques.

