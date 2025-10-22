Soudan: Le président du TSC visite l'aéroport international de Khartoum

Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a réaffirmé la détermination du gouvernement à éradiquer la rébellion et à rétablir la sécurité au Soudan.

Lors de sa visite à l'aéroport international de Khartoum mardi, Al-Burhan a qualifié le mois d'octobre de mois de victoires pour le peuple soudanais et de symbole de résilience et d'espoir.

Il a averti que tout acte d'agression contre le peuple soudanais finirait par se retourner contre ses auteurs.

Al-Burhan a rappelé que la zone de l'aéroport, autrefois occupée par des « milices terroristes », est désormais de retour sous contrôle soudanais grâce aux sacrifices des forces armées et de leurs unités de soutien. « Les ennemis du peuple soudanais n'ont pas lu attentivement l'histoire ; ils ne comprennent pas la volonté et la détermination de notre nation », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a salué la force et la générosité du pays et du peuple soudanais, déclarant : « Cette terre sourira à nouveau aux Soudanais comme le Nil éternel a souri à Taharqa, Ba'anakhi, Ali Abdel-Latif, Al-Mahdi et à tous les révolutionnaires qui l'ont fait prospérer.» « Nous disons aux agresseurs que le Soudan est une terre de gloire, et nous, Soudanais, préserverons cette gloire », a-t-il affirmé.

Le président du TSC a salué tous les citoyens soudanais, les rassurant : « Cette bande impitoyable n'aboutira à rien. Nos soldats sont capables de défendre le Soudan encore et encore jusqu'à ce que chaque citoyen se sente en sécurité.» Il a promis : « Notre devoir est d'assurer la protection et la sécurité de tous les Soudanais, et bientôt, plus personne ne pourra menacer cette terre.»

Al-Burhan a réitéré sa ferme détermination à écraser la rébellion et à faire en sorte qu'elle ne reprenne jamais. Saluant les efforts de paix en cours, il a souligné que tous les Soudanais aspirent à une paix fondée sur des fondations nationales solides.

Il a déclaré : « Nous ne voulons pas qu'un mercenaire ou un milicien joue un rôle dans l'avenir du Soudan, ni aucune entité qui les aurait soutenus.» Il a conclu en saluant toutes les initiatives sincères visant à rétablir la paix et la normalité, ajoutant que les crimes des milices rebelles et de leurs soutiens « prouvent qu'elles s'opposent au Soudan et à son peuple, mais elles échoueront, car la nation soudanaise finira par triompher. »