Soudan: Le président du TSC visite l'aéroport international de Khartoum

21 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a réaffirmé la détermination du gouvernement à éradiquer la rébellion et à rétablir la sécurité au Soudan.

Lors de sa visite à l'aéroport international de Khartoum mardi, Al-Burhan a qualifié le mois d'octobre de mois de victoires pour le peuple soudanais et de symbole de résilience et d'espoir.

Il a averti que tout acte d'agression contre le peuple soudanais finirait par se retourner contre ses auteurs.

Al-Burhan a rappelé que la zone de l'aéroport, autrefois occupée par des « milices terroristes », est désormais de retour sous contrôle soudanais grâce aux sacrifices des forces armées et de leurs unités de soutien. « Les ennemis du peuple soudanais n'ont pas lu attentivement l'histoire ; ils ne comprennent pas la volonté et la détermination de notre nation », a-t-il déclaré.

Il a salué la force et la générosité du pays et du peuple soudanais, déclarant : « Cette terre sourira à nouveau aux Soudanais comme le Nil éternel a souri à Taharqa, Ba'anakhi, Ali Abdel-Latif, Al-Mahdi et à tous les révolutionnaires qui l'ont fait prospérer.» « Nous disons aux agresseurs que le Soudan est une terre de gloire, et nous, Soudanais, préserverons cette gloire », a-t-il affirmé.

Le président du TSC a salué tous les citoyens soudanais, les rassurant : « Cette bande impitoyable n'aboutira à rien. Nos soldats sont capables de défendre le Soudan encore et encore jusqu'à ce que chaque citoyen se sente en sécurité.» Il a promis : « Notre devoir est d'assurer la protection et la sécurité de tous les Soudanais, et bientôt, plus personne ne pourra menacer cette terre.»

Al-Burhan a réitéré sa ferme détermination à écraser la rébellion et à faire en sorte qu'elle ne reprenne jamais. Saluant les efforts de paix en cours, il a souligné que tous les Soudanais aspirent à une paix fondée sur des fondations nationales solides.

Il a déclaré : « Nous ne voulons pas qu'un mercenaire ou un milicien joue un rôle dans l'avenir du Soudan, ni aucune entité qui les aurait soutenus.» Il a conclu en saluant toutes les initiatives sincères visant à rétablir la paix et la normalité, ajoutant que les crimes des milices rebelles et de leurs soutiens « prouvent qu'elles s'opposent au Soudan et à son peuple, mais elles échoueront, car la nation soudanaise finira par triompher. »

