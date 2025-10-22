Afrique: Clôture à Istanbul du 5e Forum d'affaires Türkiye-Afrique

Le 5e Forum économique et d'affaires Türkiye-Afrique a clôturé ses travaux vendredi à Istanbul, après deux jours de débats et d'échanges sur les moyens d'approfondir la coopération économique entre la Turquie et les pays africains.

Organisée conjointement par le ministère turc du Commerce et la direction du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des mines de la commission de l'Union africaine (UA), sous la supervision du Conseil turc des relations économiques extérieures, cette 5e édition a vu la participation de plusieurs ministres et responsables gouvernementaux, ainsi que des représentants des secteurs public et privé de plusieurs pays africains, dont le Maroc.

Le Royaume y a été représenté par le secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, qui a mis l'accent lors de la séance d'ouverture sur l'engagement du Maroc à oeuvrer, dans le cadre de la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, au renforcement d'un partenariat stratégique Afrique-Turquie, équilibré et fructueux, porté par le codéveloppement et la création de valeur.

Lors d'un panel sur "les industries pharmaceutiques et équipements médicaux", M. Hejira a souligné le leadership du Royaume dans ce domaine, tout en précisant que le Maroc a érigé le secteur pharmaceutique en levier stratégique de souveraineté sanitaire et de développement industriel.

Par ailleurs, M. Hejira a tenu, en marge de sa participation au Forum économique et d'affaires Türkiye-Afrique, une série d'entretiens bilatéraux avec plusieurs responsables africains, qui ont porté essentiellement sur les moyens de promouvoir la coopération économique bilatérale, le renforcement des investissements réciproques, l'accroissement des échanges commerciaux, l'échange d'expertises et l'élargissement des perspectives de partenariat aux niveaux bilatéral et continental.

Il a également évoqué avec le ministre du Commerce turc, Omer Bolat, la question du déficit commercial entre le Maroc et Turquie et les moyens d'améliorer l'accès des produits marocains au marché turc, ainsi que l'encouragement des investissements turcs dans le Royaume.

Lors de la séance de clôture, marquée par l'intervention du président turc, Recep Tayyip Erdogan, un accent particulier a été mis sur la nécessité de passer de la phase de consultation à celle de la mise en oeuvre de partenariats commerciaux et d'investissement entre les deux parties et de promouvoir des projets concrets capables de créer de la valeur ajoutée, des opportunités d'emploi et de renforcer la souveraineté économique des pays africains.

Les conclusions de ce forum devraient enrichir les discussions prévues dans le cadre du prochain Sommet de partenariat Türkiye-Afrique et ouvrir la voie à des relations socio-économiques durables.