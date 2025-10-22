Angola: La PGF enregistre une hausse des cas de violation à la frontière avec la Namibie

Ondjiva — 2 187 cas de violations de la frontière entre la province de Cunene (Angola) et la République de Namibie ont été recensés au cours du troisième trimestre de cette année par la Police des gardes-frontières (PGF), soit 235 cas de plus qu'à la même période en 2004.

Les cas survenus aux bornes 7, 9, 14, 19 et 22, appartenant aux sous-unités de Calueque et d'Okatale, totalisent 1 211 entrées et 976 sorties non autorisées, comme l'a annoncé samedi l'inspecteur Samuel Cassaco, chef du Département de la communication institutionnelle et de la presse de la Police nationale à Cunene.

Il a précisé qu'au cours de la période considérée, 2 154 cas de fraude fiscale ont été recensés, dont 29 liés à la contrebande de produits pétroliers et le reste à la contrebande de cigarettes, de whisky et à la destruction de la flore.

Pour des faits similaires présumés, 23 198 violeurs ont été interrogés : 23 190 étaient des nationaux, sept Namibiens et un Éthiopien. Après leur enregistrement, les nationaux ont été libérés et les étrangers ont été déférés au Service de l'immigration et des étrangers.

En matière d'infractions douanières et fiscales, il a constaté 57 infractions : 32 pour contrebande, 17 pour infractions fiscales, trois pour contrebande à l'importation, deux pour produits pétroliers et le reste pour fraude fiscale.

Ces infractions ont donné lieu à la saisie de 30 véhicules, dont 11 motos, 9 895 litres de carburant (5 815 litres d'essence et 4 800 litres de diesel), 80 litres d'huile moteur et une arme à feu.

Des appareils électroménagers, des accessoires automobiles, des matériaux de construction, des denrées alimentaires, des boissons, des cosmétiques et d'autres articles figuraient également parmi les marchandises saisies en République voisine de Namibie.

Il a indiqué que les véhicules et divers produits avaient été remis au bureau des douanes de Santa Clara, tandis que le carburant avait été acheminé au Service d'Investigation Criminelle (SIC).

La province de Cunene partage une frontière de 460 kilomètres avec la République de Namibie, dont 340 km de frontière terrestre et 120 km de frontière fluviale.