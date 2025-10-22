Angola: La CMC cherche à renforcer le financement de l'économie réelle

Luanda — Le président du Conseil d'administration de la Commission des marchés de capitaux (CMC), Elmer Serrão, a exprimé ce mardi à Luanda la volonté de l'institution de créer un marché dynamique capable de financer l'économie réelle, de soutenir les petites et moyennes entreprises et d'attirer les investissements étrangers.

Cette perspective a été exprimée lors de la deuxième édition de la Conférence annuelle de la BFA sur les marchés de capitaux, organisée sous le thème « Les marchés de capitaux en Angola : innovation, durabilité et avenir ».

Selon le responsable, l'objectif est également de créer un marché qui favorise systématiquement l'épargne nationale.

À cette fin, M. Serrão a plaidé pour une intervention coordonnée de tous les acteurs du marché, notamment les émetteurs, les intermédiaires, les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels et non institutionnels.

Il a également souligné l'implication active des intermédiaires et la promotion d'initiatives d'éducation financière, permettant une plus grande efficacité du processus de sensibilisation.

Le gestionnaire estime que ces actions contribueront à une culture d'investissement responsable et consciente, fondamentale pour le développement et la confiance dans les marchés financiers, et capable de stimuler le progrès économique et social du pays.

Il a souligné que la CMC s'efforçait de renforcer les mécanismes de surveillance afin d'améliorer la littératie financière et de garantir que le marché fonctionne selon les normes les plus strictes de transparence, d'intégrité et de bonne gouvernance.

Dans son intervention, Elmer Serrão a souligné que le processus de consolidation de la stabilité macroéconomique du pays, combiné aux réformes structurelles en cours, créait des conditions favorables au renforcement du système financier et à la consolidation du marché des capitaux comme un véritable instrument stratégique de financement de la croissance économique.

À cet égard, il a mis l'accent sur le renforcement des synergies pour une inclusion croissante du secteur privé dans les marchés financiers, estimant que seules des entreprises solides et bien capitalisées permettront au pays de disposer d'une économie de plus en plus durable, dynamique et tournée vers l'avenir.

Organisée par BFA Markets, société de distribution de titres, la deuxième édition de la conférence vise à dynamiser les marchés financiers et à stimuler l'innovation en partageant des idées pour le développement et l'amélioration continus du secteur financier.

L'événement, qui réunit des experts, des investisseurs et des dirigeants du secteur financier angolais, analyse, entre autres sujets, l'évolution des marchés financiers en Angola et les tendances du marché africain.