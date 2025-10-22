Angola: Le baril de Brent coté à 60,92 USD en Bourse

21 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Luanda — Le baril de Brent, pour livraison en décembre, a ouvert la séance de négociation sur le marché à terme de Londres ce mardi à 60,92 USD, en baisse de 0,15 cent par rapport à l'ouverture précédente.

Selon le site web spécialisé « investing.com », les prix du pétrole sont en baisse depuis trois semaines, dans un contexte de craintes croissantes d'une offre excédentaire imminente dans les mois à venir.

Lundi, le prix du Brent, principale référence pour les exportations de brut angolais, a chuté à un minimum de 60,07 USD et à un maximum de 61,25 USD.

Le prix du Brent est utilisé pour déterminer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il sert également de référence pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le pétrole représente actuellement environ 90 % des exportations angolaises, 35 % du PIB du pays et 60 % des recettes fiscales du pays.

Les données de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) indiquent que l'Angola a produit un total de 31 775 907 barils de pétrole brut en septembre dernier, soit une moyenne de 1 591 197 barils par jour, ipso facto une baisse de 298 406 barils par rapport à août.

