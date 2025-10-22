Afrique: Le secteur de l'électricité domine le Sommet sur le financement des infrastructures dans le continent

Luanda — L'investissement dans le Marché unique africain de l'énergie sera l'un des thèmes phares du 3e Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, qui se tiendra du 28 au 31 octobre prochain à Luanda, la capitale angolaise.

Selon le programme de l'événement, auquel ANGOP a eu accès, ce sujet sera abordé lors d'une table ronde spécifique, réunissant des ministres africains de l'Énergie et des Finances, ainsi que des investisseurs du secteur de l'énergie.

Les discussions porteront également sur des sujets tels que les modèles de financement, via des solutions d'infrastructures bancaires, dans le cadre du Plan directeur du système électrique continental (PDC).

Les discussions porteront également sur les principaux défis et opportunités liés aux interconnexions régionales, aux capacités de production et à l'harmonisation des marchés.

La cérémonie d'ouverture officielle du 3e Sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique sera précédée le 27 octobre, avec des réunions de groupes techniques en préparation de cet événement de haut niveau, qui se conclura quatre jours plus tard, le 31 octobre.

Pendant cinq jours, l'événement proposera des tables rondes sur divers sujets économiques, notamment les transports, l'énergie et le financement.

Le 29, par exemple, les intervenants analyseront le potentiel économique des projets d'infrastructures liés au commerce pour l'intégration du Corridor de Lobito, en se concentrant sur les initiatives viables.

Les organisateurs annoncent la participation de représentants de l'Union africaine, d'experts du domaine et de dirigeants du secteur privé. Ils se concentreront sur les centres logistiques, les ports et les réseaux ferroviaires, ainsi que sur les mécanismes de facilitation, notamment les partenariats public-privé.

L'objectif est de démontrer l'attractivité du corridor pour les investisseurs, les institutions de financement du développement et les promoteurs de projets.

Du 28 au 30, l'ordre du jour comprendra des discussions sur le financement de la transformation numérique de l'Afrique, l'accélération du financement climatique pour les infrastructures et la mobilité urbaines durables en Afrique, le financement d'un réseau ferroviaire africain intégré et transfrontalier, et le financement et la modernisation des infrastructures de l'aviation civile africaine.

Le dernier jour de l'événement (le 31) sera consacré à une excursion aux sites touristiques et architecturaux de Luanda, notamment la Baie, la Banque nationale d'Angola, le Palais de Fer, le Monument au Soldat inconnu, l'Assemblée nationale, le Musée de l'esclavage, la Foire artisanale et le Belvédère de la Lune.