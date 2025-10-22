Angola: Foot/2e journée du Girabola - Kabuscorp fait match nul face à Académica

Luanda — Kabuscorp do Palanca et Académica do Lobito ont fait match nul 0-0 cet après-midi lors du match en retard de la deuxième journée du Championnat national de football (Girabola - 2025-26).
Le match, disputé au stade Coqueiros, n'a eu lieu qu'aujourd'hui en raison de la participation de Kabuscorp do Palanca aux éliminatoires de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération.
Grâce à ce match nul, Kabuscorp devance Recreativo do Libolo en tête du championnat avec 10 points, tandis que Lobito grimpe à la huitième place avec quatre points.
Il s'agit du quatrième match nul consécutif pour Académica do Lobito, contre quatre victoires pour son adversaire.
La journée se termine par un match entre le Guelson FC et 1º de Agosto.
Résultats des matchs joués:
Primeiro de Maio - Wiliete ( 0 -1)
Petro de Luanda - Bravos do Maquis ( 2-1)
Redonda FC - Recreativo do Libolo ( 0-1)
Desportivo da Lunda Sul - São Salvador ( 0-1)
Desportivo da Huila - Sagrada Esperança ( 1-1)
Luanda City - Interclube ( 1-1)