Angola: Foot/2e journée du Girabola - Kabuscorp fait match nul face à Académica

21 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — Kabuscorp do Palanca et Académica do Lobito ont fait match nul 0-0 cet après-midi lors du match en retard de la deuxième journée du Championnat national de football (Girabola - 2025-26).

Le match, disputé au stade Coqueiros, n'a eu lieu qu'aujourd'hui en raison de la participation de Kabuscorp do Palanca aux éliminatoires de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération.

Grâce à ce match nul, Kabuscorp devance Recreativo do Libolo en tête du championnat avec 10 points, tandis que Lobito grimpe à la huitième place avec quatre points.

Il s'agit du quatrième match nul consécutif pour Académica do Lobito, contre quatre victoires pour son adversaire.

La journée se termine par un match entre le Guelson FC et 1º de Agosto.

Résultats des matchs joués:

Primeiro de Maio - Wiliete ( 0 -1)

Petro de Luanda - Bravos do Maquis ( 2-1)

Redonda FC - Recreativo do Libolo ( 0-1)

Desportivo da Lunda Sul - São Salvador ( 0-1)

Desportivo da Huila - Sagrada Esperança ( 1-1)

Luanda City - Interclube ( 1-1)

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.