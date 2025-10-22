Angola: Le pays présente l'état du commerce national à la Conférence des Nations Unies

Luanda — L'Angola présentera l'état du commerce et du développement du pays lors de la 16e session de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED16), qui se tiendra du 20 au 23 octobre à Genève, en Suisse.

Lors de cet événement, la délégation angolaise interviendra au cours des sessions politiques de haut niveau, un espace qui offre aux États membres l'occasion d'exprimer leurs positions sur des questions cruciales liées au commerce et au développement, dans un contexte de fortes fluctuations de l'économie mondiale, selon une note consultée par l'ANGOP ce lundi.

La délégation participera également aux tables rondes ministérielles de la CNUCED16, qui réunissent des dirigeants gouvernementaux, des représentants d'organisations internationales, d'entreprises, d'institutions académiques et de la société civile afin de réfléchir à des solutions face aux défis mondiaux les plus urgents de notre époque.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la même note, la délégation angolaise est conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, représentant le Président de la République. Elle est composée notamment du ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, de l'ambassadrice Ana Maria de Oliveira, de hauts fonctionnaires du ministère des Transports, ainsi que de diplomates de la Mission permanente de l'Angola.

Cette initiative représente une opportunité stratégique pour le pays, en particulier dans le cadre du programme de développement économique en cours et du défi de la diversification de l'économie, étroitement lié à la coopération internationale.

La note souligne également que d'autres retombées positives pour l'Angola incluent : un renforcement de sa voix sur la scène mondiale, le développement des capacités commerciales et institutionnelles, la promotion de la diplomatie commerciale, la mobilisation de soutiens techniques et de formations, l'amélioration de la protection des consommateurs, ainsi que la recherche d'incitations pour accélérer la mise en oeuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD).